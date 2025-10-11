Cibona je donijela odluku da istupi iz Druge ABA lige, potvrdio je hrvatski klub. Razlog su finansijski problemi koje čuveni klub ne može da riješi nikako...
Cibona se povlači iz ABA lige. Odluka je donijeta i utakmica koju je trebalo da odigra u Drugoj ABA ligi protiv ekipe TFT Skoplja neće biti odigrana. To su informacije koje su prvo počeli da prenose hrvatski mediji, a onda je stigla i potvrda od strane kluba.
"Na sjednici Skupštine donijeta je odluka da klub ne nastupa u ABA 2 ligi u takmičarskoj 2025/26 godini. Odluka je donijeta poslije detaljne i sveobuhvatne analize sportskih, organizacionih i finansijskih okolnosti, kao i sagledavanja šireg konteksta u kom se klub nalazi. U raspravi su učestvovali predstavnici svih tijela uz zaključak da je u ovom momentu prioritet jačanje sportskog sistema, razvoj mladih igrača i stabilnost cjelokupnog klupskog projekta", navodi se u saopštenju.
Cibona istupila iz Druge ABA lige: Odluka je donijeta, čuveni klub napravio potpuni haos u regionalnoj ligi
Cibona će se tako fokusirati na domaći šampionat, Kup i FIBA Evropa kup sa željom da afirmiše mlade igrače i da se vrati na staze stare slave. Ostaje da se vidi kakva će biti reakcija ABA lige na sve ovo.