Niko u Ciboni ne zna pravila, pa ni direktor: Svađali se na tajm-autu, ovo nikad niste vidjeli

Pogledajte kako u Ciboni niko nije znao pravila FIBA Evropa kupa i zbog čega je klub umalo ostao bez učešća u ovom takmičenju.

Izvor: Twitter/______bumblebee/Screenshot

Cibona je ispala iz ABA lige, ali će naredne sezone igrati Evropu pošto je poslije velike drame izborila FIBA Evropa kup. Cibona je u prvom meču u Zagrebu pobijedila slovački Pjevidz (91:83), dok je u revanšu u produžetku izgubila sa sedam razlike (101:94) i prošla dalje, iako niko u klubu nije znao pravila.

Šta se dogodilo? U završnici revanša u Slovačkoj, Cibona je uzela posljednji tajm-aut pred kraj utakmice u trenutku kada je gubila osam razlike. Umjesto da se priča o tome kako odigrati sljedeći napad ili odbranu, treneri i košarkaši raspravljali su o pravilima jer niko nije bio siguran šta se dešava ako izgube istom razlikom kao što su dobili. Pogledajte urnebesnu scenu na tajm-autu Cibone koja je postala hit na društvenim mrežama:

Cibona nakon +8 u Zagrebu ima -8 u Slovačkoj, posljednji timeout pred kraj utakmice, klupa i igrači raspravljaju koliko razlike gube trenutno i da l se uopste igra produžetak ako bude X, dolazi sportski direktor do klupe i govori ne igra se



:igra sepic.twitter.com/iJdOwH4IhX — dijana (@______bumblebee)October 1, 2025



Da stvar bude nevjerovatnija, na kraju je do njih došao i sportski direktor kluba koji ih je obavijestio da se ne igra produžetak ako bude "minus osam", što se naravno ispostavilo kao netačno.

Na kraju je regularni dio utakmice završen 87:79, što je značilo dodatnih pet minuta u kojima Pjevidz nije uspio da "digne" razliku. Cibona je izgubila sedam razlike i prošla u FIBA Evropa kup, a vidjećemo kako će se snaći u ovom takmičenju koje premijerno igra.