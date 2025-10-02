logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Niko u Ciboni ne zna pravila, pa ni direktor: Svađali se na tajm-autu, ovo nikad niste vidjeli

Niko u Ciboni ne zna pravila, pa ni direktor: Svađali se na tajm-autu, ovo nikad niste vidjeli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako u Ciboni niko nije znao pravila FIBA Evropa kupa i zbog čega je klub umalo ostao bez učešća u ovom takmičenju.

Cibona Evrokup nisu znali pravila Izvor: Twitter/______bumblebee/Screenshot

Cibona je ispala iz ABA lige, ali će naredne sezone igrati Evropu pošto je poslije velike drame izborila FIBA Evropa kup. Cibona je u prvom meču u Zagrebu pobijedila slovački Pjevidz (91:83), dok je u revanšu u produžetku izgubila sa sedam razlike (101:94) i prošla dalje, iako niko u klubu nije znao pravila.

Šta se dogodilo? U završnici revanša u Slovačkoj, Cibona je uzela posljednji tajm-aut pred kraj utakmice u trenutku kada je gubila osam razlike. Umjesto da se priča o tome kako odigrati sljedeći napad ili odbranu, treneri i košarkaši raspravljali su o pravilima jer niko nije bio siguran šta se dešava ako izgube istom razlikom kao što su dobili. Pogledajte urnebesnu scenu na tajm-autu Cibone koja je postala hit na društvenim mrežama:


Da stvar bude nevjerovatnija, na kraju je do njih došao i sportski direktor kluba koji ih je obavijestio da se ne igra produžetak ako bude "minus osam", što se naravno ispostavilo kao netačno.

Na kraju je regularni dio utakmice završen 87:79, što je značilo dodatnih pet minuta u kojima Pjevidz nije uspio da "digne" razliku. Cibona je izgubila sedam razlike i prošla u FIBA Evropa kup, a vidjećemo kako će se snaći u ovom takmičenju koje premijerno igra.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FIBA Evropa Kup KK Cibona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC