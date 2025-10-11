Partizan slomio Split u posljednjem minutu: Crno-bijeli u drami pobijedili u Dalmaciji

Partizan je pobijedio u drugoj utakmici regionalnog takmičenja.

Izvor: Arenasport

Partizan je upisao drugu pobjedu u ABA ligi, ovog puta izabranici Željka Obradovića pobijedili su Split u Hrvatskoj 86:81. "Parni valjak" nije najbolje počeo, u prvih 10 minuta pogodio je svega osam poena, ali je druga četvrtina, a posebno period poslije poluvremena pokazao da su crno-beli bolji tim. Dvejn Vašington bio je igrač preokreta, mada je vrijedan pomena bio i Isak Bonga.

Split je dobro počeo, potom izgubio kontrolu, a onda u samom finišu meča bio na korak od preokreta. Serijom od 14:0 domaćin je stigao na posed zaostatka (77:75), ali je onda trener Splita Dino Repeša morao van terena zbog tehničke greške. Nema sumnje da je to uticalo na domaći tim, a Partizan je kroz iskustvo uspio da sačuva blagu prednost u poslednjem minutu i ponovo slavi u regionalnom takmičenju.

Partizan je katastrofalno startovao, a o tome govori i činjenica da je od prvog koša iz igre do drugog prošlo ravno sedam minuta... Crno-bijeli su neshvatljivo gubili lopte, mada istini za volju u Split je igrao čvrstu odbranu nad evroligaškom ekipom. Tek je ulazak Isaka Bonge u igru promijenio ritam crno-bijelih, mada nisu mnogo napredovali, pošto su u prvih 10 minuta ubacili svega osam poena, a izgubili i tri lopte.

Ono što je promijenilo tok meča svakako je bio ulazak u igru Dvejna Vašingtona, zajedno sa Mikom Murinenom je Amerikanac izašao na teren u Splitu i poveo ekipu ka preokretu. Od dvocifrene prednosti (21:11), domaćin se za manje od 30 sekundi našao na 21:17, jer je bek crno-bijelih vezao dvije brze trojke. Nastavilo se u ritmu Partizana, mladi Murinen je imao nekoliko dobrih poteza, pa je crno-bijelima donio i prednost 31:27. Međutim, Partizan nije uspeo da iskoristi nalet, već su se ekipe u nastavku neprestano smjenjivale u vođstvu. Mini-serija Partizana od 5:0 je napokon donijela prednost, pa su izabranici Željka Obradovića na poluvremenu imali 38:34.

Vašington je i poslije poluvremena nastavio da "cijepa" mrežicu rivala. Amerikanac je donio prvo dvocifreno vođstvo crno-bijelima u 25. minutu (52:42). Činilo se da će Partizan nastaviti u tom ritmu, ali je domaćin u 28. minutu uspio da veže seriju do 6:0 (57:51), što je izazvalo bijes Željka Obradovića. Morao je srpski stručnjak da pozove minut odmora, a Partizan je nakon toga zaigrao znatno bolje i vezao 7:2 (64:53).

Još jednom je Split u finišu uspio da se vrati u meč i ozbiljno namuči Partizan pred duplo kolo Evrolige, ali je iskustvo odnijelo prevagu, a Karlik Džouns, koji nije bio na zavidnom poenterskom nivou u početku meča, u samom finišu je briljirao i donio drugi trijumf srpskoj ekipi.