Odjeknula košarkaška bomba: Boban Marjanović poslije deset godina u ABA ligi!

Boban Marjanović se vratio u regionalno takmičenje i braniće boje Ilirije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Odjeknula je bomba u ABA ligi – srpski gorostas Boban Marjanović vratio se nakon 10 godina u regionalno takmičenje i nosiće dres slovenačke Ilirije!

Bivši igrač Hemofarma, Radničkog, Mege i Crvene zvezde, iz koje je otišao 2015. godine, stigao je u Ljubljanu i zadužio dres debitanta u ABA ligi.

Po odlasku iz Beograda, Marjanović je nizao klubove u NBA takmičenju, pa je tako nastupao za San Antonio, Detroit, Los Anđeles Kliperse, Filadelfiju, Dalas i Hjuston. Tokom dugogodišnje NBA karijere nastupio je na 331 utakmici i prosječno bilježio 5.5 poena, 3.6 skokova i 0.5 asistencija.

Marjanovićev novi klub je na sedmom mjestu u grupi B ABA lige, uz učinak od 2 pobjede i 6 poraza. Prvi naredni meč odigraće pred domaćom publikom protiv podgoričke Budućnosti.

Iza Marjanovića je i bogato iskustvo igranja u Evroligi, u kojoj je, osim za Crvenu zvezdu, igrao i za CSKA, Žalgiris i Fenerbahče. Član kluba iz Istanbula postao je u u septembru 2024. godine, ali je početkom ove godine 2025. godine postao član kineskih Žeđijang Lajonsa.

Tri puta je Marjanović bio najkorisniji igrač Superlige Srbije, dva puta se našao u idealnoj petorci ABA lige, a jednom u idealnom timu Evrolige.

Noseći dres reprezentacije Srbije, osvojio je tri medalje. Sa selekcijom do 19 godina osvojio je zlato 2007. na Svjetskom prvenstvu, dok je godinu dana kasnije kao član ekipe do 20 godina bio srebrni na Eurobasketu.

Što se tiče seniorske karijere, 2017. godine je stigao do srebra na kontinentalnom šampionatu.

