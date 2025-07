Vasa Micić nije najplaćeniji u istoriji Evrolige: Čak dvojica ispred njega, Mirotić "ojadio" Barsu

Pomalo iznenađujuća lista najplaćenijih igrača u istoriji Evrolige.

Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia/EPA/Quique Garcia

Vasilije Micić postao je najplaćeniji igrač u Evropi, pošto je dogovorio trogodišnju saradnju sa Hapoelom iz Tel Aviva i za taj period zaradiće vrtoglavu sumu od 14 miliona evra. Ipak, to nije najbogatiji ugovor u istoriji Evrolige, piše "Eurohoops". Srpski plejmejker je na njihovoj listi završio tek na trećoj poziciji.

Ogroman novac su evroligaši morali da izdvoje kako bi "privoleli" igrače iz NBA lige, a Džoš Čildres je bio najveća "bomba" Olimpijakosa i još prije više od decenije postavio je rekord koji i dan danas drži.

4. Kendrik Nan

MVP Evrolige za sezonu 2024/25 Kendrik Nan Nalazi se na četvrtoj poziciji. Američki bek je produžio ugovor sa Panatinaikosom do 2028. godine i zarađivaće najmanje 13.500.000 dolara, što je između 4.500.000 evra i 5.200.000 dolara godišnje.

3. Vasilije Micić

Hapoel je pobijedio u trci za Vasu Micića i dao mu trogodišnji ugovor vrijedan 14.000.000 evra. Iznos u dolarima dostiže 16.200.000 dolara, odnosno 5.400.000 dolara godišnje, što Vasilija Micića čini trećim najplaćenijim igračem u istoriji.

2. Nikola Mirotić

Nikola Mirotić

Izvor: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Po povratku u Evropu 2019. godine Nikola Mirotić je dogovorio saradnju sa Barselonom vrijednu 20 miliona dolara, ali je ugovor prevremeno raskinut. Ipak, Katalonci su morali da mu isplate kompletnu zaradu koja je po sezoni iznosila 5.500.000 dolara. Zbog finansijske krize u španskog gigantu svima su smanjene plate, ali crnogorski as nije pristao na te uslove, te se preselio u Olimpiju iz Milana.

1. Džoš Čildres

Njegov ugovor sa Olimpijakosom od 2009. do 2012. godine je vrijedio nešto više od 20.000.000 dolara za tri sezone, međutim, došlo je do prekida saradnje poslije dvije. Njegova godišnja plata od 7.000.000 dolara ga i dalje ga čini najplaćenijim igračem u istoriji. Bio je ubjedljivo najbolji igrač grčkih crveno-bijelih, ali nisu uspjeli da stignu do evropskog trona. Postizao je prosječno 15,2 poena, 4,8 skokova, 1,8 asistencija, a najveći uspjeh im je bilo drugo mjesto 2010. godine.