"Mene ne zanima ko si ti": Pokuševski otkrio kako Obradović "riba" na treninzima, jedan zahtjev svi moraju da ispune

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski govorio je o trenerskim metodama Željka Obradovića.

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski govorio je o razlozima dolaska u Humsku i napuštanju NBA lige. Najveći motiv za nastavak karijere u Beogradu bila mu je saradnja sa Željkom Obradovićem. Koliko je najtrofejniji trener u Evroligi jedinstven, otkrio je krilni centar crno-bijelih gostujući u emisiji "Od pleja do centra".

Pokuševski je prošlog leta stigao u Humsku i zadovoljan je u kom smjeru se razvija njegova karijera. Ima tek 23 godine, a kod Obradovića uživa veliko povjerenje.

"Prva želja mi je bila Partizan, tačnije Željko Obradović. Najviše je uticalo to što je Željko Obradović trener, da nije njega, ne vjerujem da bih razmišljao da dolazim u Partizan. Koliko god da ja volim Partizan, Željko je glavni okidač za tu odluku zato što je on veliki trener i veliki čovjek", rekao je Aleksej za Partizanovu televiziju.

Željko ima jako temperamentan karakter i jedan je od najzahtjevnijih trenera u Evropi. As crno-bijelih otkriva šta iskusni strateg traži od svih igrača.

"Koncentracija je jako bitna. On ima to u sebi da zna mnogo i očekuje od drugih da isto toliko znaju. Ne samo da imaš u glavi, nego da učiš. Puno puta je ponovio tu rečenicu na treningu, meni lično nije rekao, ali je rekao nekim mlađim igračima da kad odeš kući da gledaš u plafon i da crtaš napade, da ne može da ti se desi da dođeš na trening, a da ne znaš napade. To dolazi iz ljubavi prema košarci, a on je ima na pretek. Neki igrači možda nemaju taj nivo ljubavi i tu želju, ali kad igraš za njega moraš da imaš to. Onda će možda lakše da pređe preko nekih grešaka, kad vidi trud i kad vidi želju. To su ključne stvari koncentracija, trud, želja i trening", rekao je Aleksej.

Upitan je da li je u Partizanu pronašao ono zbog čega se vratio?

"Mnogo sam srećan. Ne gledam na to da li sam igrao, pet, deset minuta, 15, 20 minuta, nego gledam na svoj generalni napredak. Da li idem tamo gdje želim da budem za pet, šest godina ili na kraju karijere", kaže srpski as.

Gledanje snimaka

Poznato je da Željko Obradović provodi dosta vremena gledajući snimke utakmica, dobre i loše poteze, što igračima donekle može biti i neprijatno. Ipak, Pokuševski nema problem sa tim...

"Bude neprijatno, ali on ima tu rečenicu gde kaže: 'Mene ne zanima ko si ti lično, da ja sa tobom imam problem nego, za mene ste svi isti, mene samo zanima da li si uradio nešto dobro ili nešto loše. Meni kao treneru je da ti ukažem na grešku i šta da uradiš kako treba'. Mozda nekad bude neugodno, ja stvarno nemam problem sa tim jer znam da on to ne radi iz loše namjere. Moraš da spustiš ego u tim trenucima i to je nešto što može mnogo da pomogne igraču", rekao je Pokuševski.

