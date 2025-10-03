logo
"Nisam ja dovoljno učio da odgovorim na to pitanje": Mesina se naljutio poslije poraza od Partizana

"Nisam ja dovoljno učio da odgovorim na to pitanje": Mesina se naljutio poslije poraza od Partizana

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Iskusni italijanski stručnjak Etore Mesina nije bio zadovoljan nekim pitanjima postavljenim na konferenciji za medije posle poraza od Partizana.

Etore Mesina nakon poraza od Partizana Izvor: Youtube/ BC Partizan TV /Printscreen

Olimpija iz Milana je cijelu utakmicu u Beogradu jurila rezultat i borila se da priđe crno-bijelima, ali nije na kraju uspjela da pobijedi. Partizan je odnio pobjedu 80:78, a Marko Gudurić je promašio šut za pobjedu.

Poslije utakmice trener gostiju Etore Mesina čestitao je treneru Željku Obradoviću i ekipi domaćina na pobedi. Ipak, svom timu posle pobede u prvom kolu nad Crvenom zvezdom i duplog kola u Beogradu nije imao šta da zameri. 

"Dobro veče i čestitam Partizanu, treneru Obradoviću i njegovim igračima. Veoma teška utakmica. Nismo bili na početku dovoljno oštri. Na kraju prvog poluvremena nismo bili dovoljno oštri, pravili smo greške i to je mnogo uticalo na meč. To je uticalo na meč, mogli smo da gubimo sa nekoliko poena razlike, a gubili smo dvocifreno. U drugom poluvremenu je tim bio umoran jer je ovo bila naša četvrta utakmica. Veoma sam srećan kako smo se borili u drugom poluvremenu. Zaista smo se takmičili i radićemo dalje", rekao je Mesina. 

Zatim je dobio pitanje zašto na papiru njegov tim ima više centara od Partizana, a imao je ukupno manje skokova. Na kraju je istakao da na to pitanje ne zna da odgovori. 

"Ne razumijem vaše pitanje. Na papiru je teorija, to ne znači ništa. Ako vam tog dana protivnik uzme vaše jake strane možda nađete druge svari. Iskreno ne znam da odgovorim na vaše pitanje. Nisam na tom nivou, nisam dovoljno učio, previše je teško", rekao je on.

Da li ste vidjeli bekove Partizana?

Njegov tim je u prvom poluvremenu izgledao jako loše, gubio je i sa 20 poena razlike u jednom momentu, alli nije odustajao. Problem u prvom dijelu za ekipu iz Italije bio je pritisak i presing bekova crno-bijelih.

"U prvom poluvremenu smo imali veliki problem sa dodavanje. Možda i moj mladi prijatelj ovdje shvata da Partizan ima pet strašnih atleta koji prave strašan pritisak na loptu. U drugom poluvremenu smo bili bolji, ali smo u prvom poluvremenu patili zbog pritiska velikih bekova Partizana", rekao je na kraju Etore Mesina koji je istakao da je zadovoljan sa jednom pobjedom iz dva kola.

