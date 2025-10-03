logo
Saša Pavlović pobjesnio poslije meča Partizana: "Za koga se igra košarka? Menjajte ta pravila"

Saša Pavlović pobjesnio poslije meča Partizana: "Za koga se igra košarka? Menjajte ta pravila"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Burna reakcija Saše Pavlovića zbog sudijskih grešaka na meču Partizana i Olimpije iz Milana.

Saša Pavlović bijesan na suđenje na meču Partizana Izvor: MN PRESS

Partizan je prethodne večeri savladao Olimpiju iz Milana (80:78) i to uz nekoliko krupnih sudijskih grešaka na svoju štetu. Zbog toga je na društvenim mrežama reagovao bivši košarkaš crno-bijelih Saša Pavlović koji nije mogao da prećuti ono što je vidio u direktnom TV prenosu, uputivši ozbiljne kritike na račun arbitara.


"Hoće li ovog sudiju kazniti zbog ove odluke? I kolika kazna ga čeka? Koliko utakmica?", pisao je Saša Pavlović bijesan zbog situacije kada je Bolmaro dobio slobodna bacanja za "bacanje" u prazno.

Pogledajte tu situaciju zbog koje su Grobari pobjesnili i izviždali sudijsku trojku:


Takođe, Saša Pavlović se zbog ovakvog kiksa sudija zalaže za promjenu pravila i smatra da Evroliga treba da se ugleda na NBA: "Promijenite pravilo. U posljednja dva minuta meča može da se uzme čelendž za sviran faul. Ionako ne vide... Sva nova pravila su protiv igrača i trenera. Hajde da uradimo nešto oko sudija. U košarci se radi o igračima, ne o sudijama...", dodao je bivši igrač Partizana.

Meč u "Beogradskoj areni" sudili su inače Mehdi Difala, Karlos Kortes i Kristaps Konstatinovs, dok o njima nije na kraju želio da govori trener Željko Obradović.

"Nemam komentar, najvažnije da se bavimo sobom. Ali mogu nešto drugo da kažem, navijači to prepoznaju, ali to nije razlog da se bacaju predmeti. Apelujem da ne ubacuju predmete i hvala im na podršci i atmosferi koju su večeras napravili...", naglasio je trener Partizana.

Tagovi

košarka KK Partizan Saša Pavlović Evroliga Olimpija Milano

