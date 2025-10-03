Burna reakcija Saše Pavlovića zbog sudijskih grešaka na meču Partizana i Olimpije iz Milana.

Izvor: MN PRESS

Partizan je prethodne večeri savladao Olimpiju iz Milana (80:78) i to uz nekoliko krupnih sudijskih grešaka na svoju štetu. Zbog toga je na društvenim mrežama reagovao bivši košarkaš crno-bijelih Saša Pavlović koji nije mogao da prećuti ono što je vidio u direktnom TV prenosu, uputivši ozbiljne kritike na račun arbitara.



"Hoće li ovog sudiju kazniti zbog ove odluke? I kolika kazna ga čeka? Koliko utakmica?", pisao je Saša Pavlović bijesan zbog situacije kada je Bolmaro dobio slobodna bacanja za "bacanje" u prazno.

Pogledajte tu situaciju zbog koje su Grobari pobjesnili i izviždali sudijsku trojku:

There is no way Euroleague refs called a foul for this. Absolutely shame.pic.twitter.com/NwYHbWkjzp — Euroleague Centel (@EuroleagueCT)October 2, 2025



Takođe, Saša Pavlović se zbog ovakvog kiksa sudija zalaže za promjenu pravila i smatra da Evroliga treba da se ugleda na NBA: "Promijenite pravilo. U posljednja dva minuta meča može da se uzme čelendž za sviran faul. Ionako ne vide... Sva nova pravila su protiv igrača i trenera. Hajde da uradimo nešto oko sudija. U košarci se radi o igračima, ne o sudijama...", dodao je bivši igrač Partizana.

Meč u "Beogradskoj areni" sudili su inače Mehdi Difala, Karlos Kortes i Kristaps Konstatinovs, dok o njima nije na kraju želio da govori trener Željko Obradović.

Vidi opis Saša Pavlović pobjesnio poslije meča Partizana: "Za koga se igra košarka? Menjajte ta pravila" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Nemam komentar, najvažnije da se bavimo sobom. Ali mogu nešto drugo da kažem, navijači to prepoznaju, ali to nije razlog da se bacaju predmeti. Apelujem da ne ubacuju predmete i hvala im na podršci i atmosferi koju su večeras napravili...", naglasio je trener Partizana.