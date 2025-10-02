logo
Haos pred Arenom, Partizan se hitno oglasio: Saopštio šta je izazvalo ogromne probleme na ulazima

Haos pred Arenom, Partizan se hitno oglasio: Saopštio šta je izazvalo ogromne probleme na ulazima

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

KK Partizan objavio saopštenje nakon velikih gužvi pred ulazom u Beogradsku arenu.

Gužva pred ulazom u Arenu na prvu utakmicu Partizana Izvor: MN PRESS

KK Partizan oglasio se nakon haosa pred Beogradskom arenom uoči prve utakmice crno-bijelih u Beogradu ove sezone - protiv Armanija u Evroligi.

Navijači crno-bijeli su dugo ulazili, neki su ostali ispred, a klub je saopštio da je problem izazvala pojava falsifikovanih ulaznica.

"KK Partizan se uoči prve utakmice drugog kola Evrolige, prve ovosezonske utakmice na domaćem terenu, suočio sa velikim problemima na ulazima. Ispred ulaza je usled pokušaja ulaska sa falsifikovanim kartama ostalo blizu 2.000 ljudi. Ovi pokušaji, doveli su do zadržavanja na ulazima i gužvi koje su izazvale opravdano nezadovoljstvo navijača".

"KK Partizan se ovim putem izvinjava navijačima na neprijatnosti i nastavlja borbu da svaki navijač ima svoje mesto sačuvano. U prošlosti, Klub se suočavao sa situacijama da se ljudi bez ulaznica nalaze na mestima onih koji su svoje karte pošteno platili".

"Zbog toga, KK Partizan je zauzeo stav da se kontrole dodatno pooštre i da se svako mjesto sačuva! Navijačima poručujemo, ne kupujte karte mimo zvaničnih kanala prodaje i ne pokušavajte ulaske u halu na alternativne načine!"

Tagovi

košarka KK Partizan Evroliga Olimpija Milano

