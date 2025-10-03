logo
Mika Murinen je već ljubimac Grobara: Pogledajte kako su ustali da ga pozdrave u Beogradskoj areni

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novi krilni centar Partizana dobio sjajan doček na meču protiv Armanija, iako nije bio u sastavu.

Doček Grobara za Miku Murinena Izvor: MN PRESS

Finski vunderkind Mika Murinen predstavio se navijačima Partizana na meču protiv Armanija i izazvao euforiju u Beogradskoj areni. Grobari su ga glasno pozdravili i pokazali sa koliko su emocijama ispratili dolazak 18-godišnjeg krilnog centra koji je na Eurobasketu bio jedan od zapaženijih igrača svog tima, "dželata" Srbije u osmini finala.

Mika Murinen odlukom trenera Željka Obradovića nije bio u timu, jer je tek stigao i još nije ni trenirao sa ekipom.

"Došao je ovaj momak prošle subote, a sada je četvrtak, nismo uspjeli da ga vidimo na treningu. Nismo uspjeli da ga vidimo. Pričamo o Murinenu, nije imao nijedan trening do sada sa nama", rekao je Obradović povišenim tonom posle utakmice.

S obzirom na to da je Partizan bio prinuđen da otkaže trening u sredu, dan pred Armani, Obradović će prvi put vidjeti Murinena na terenu nakon meča protiv Italijana, u pripremi za meč ABA lige protiv Krke u ponedjeljak u Beogradskoj areni.

Pogledajte kako su navijači dočekali Murinena u četvrtak pred Armani - sigurno je da će još glasnije slaviti njegove prve poene i zakucavanja u crno-bijelom.

Tagovi

košarka KK Partizan Mika Murinen Evroliga

