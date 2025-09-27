logo
"Sad ću vam reći zašto Partizan": Mika Murinen sletio u Beograd i oduševio Grobare

Autor Milutin Vujičić
0

Mika Murinen izabrao je Partizan umjesto odlaska na američki koledž i obrazložio je svoju odluku po sletanju u Beograd.

Mika Murinen zašto je došao u Partizan Izvor: Instagram/partizanbc

Finski reprezentativac Mika Murinen (18) stigao je u Beograd na potpisivanje ugovora sa Partizanom, a odmah na aerodromu "Nikola Tesla" oduševio je crno-bijele navijače. Murinen je podigao šal s natpisom "Slavno ime večno živi", jedan od slogana Partizana, dok je dobio i majicu i kačket u tonovima šampiona ABA lige.

"Osjećam se jako dobro, jer je otkako sam imao pet godina moj san bio da igram u Srbiji i u Evroligi. Zato se osjećam sjajno", rekao je Murinen beogradskim novinarima i rekao šta sve zna o srpskoj košarci.

"Gledao sam nekoliko utakmica srpskih klubova, pa znam da je košarkaška kultura ovdje sjajna i to mi se sviđa. Partizan ima odličnog trenera, dobre igrače, ovo je najbolja prilika za mene u ovom momentu. A, Evroliga ima više toga da mi ponudi nego koledž", istakao je Murinen koji jedva čeka da zaigra pred Grobarima: "Veoma sam uzbuđen što ću igrati pred našim navijačima".

Pogledajte i fotografije Mike Murinena po dolasku u Beograd:

Podsjetimo, Mika Murinen će sa Partizanom potpisati ugovor na tri godine i očekuje se da u narednoj sezoni kod Željka Obradovića samo nastavi sa odličnim igrama koje je pokazao na Eurobasketu 2025.

Iako jedan od najmlađih, pokazao je veliki talenat i postao je jedno od lica turnira zbog upečatljivih zakucavanja i energije koja unaprijed raduje navijače Partizana. Mika Murinen imao je 6,6 poena u prosjeku na Eurobasketu uz 1,9 skokova i 1,1 asistenciju. Inače igra na poziciji krila ili krilnog centra.

