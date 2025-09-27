"Ako mi u Partizanu bude išlo, možda preskočim koledž": Mika Murinen se oglasio poslije potpisa za crno-bijele

Novi košarkaš Partizana Mika Murinen oglasio se nakon potpisivanja ugovora sa crno-bijelima

Izvor: diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Finski košarkaški vunderkind Mika Murinen (18) zvanično je ovog petka postao igrač Partizana, manje od 24 sata nakon što se pojavila informacija da bi to moglo da se dogodi.

"Nakon Evropskog prvenstva sam počeo da tražim novo mjesto - da li će to biti sada već bivši Arizona Kompas (srednjoškolski tim), ili nešto drugo. Pogledali smo sve opcije i ova je bila najbolja za ovaj trenutak", izjavio je Muurinen za finski portal YLE.

Potpisivanje za Partizan obilježio je skromno, uz večeru sa porodicom, a u subotu kreće za Beograd, da se stavi na raspolaganje Željku Obradoviću.

Na početku svoje crno-bijele epizode naglasio je da mu je plan da se prijavi za NBA draft 2027. godine, kada mu predviđaju visoki izbor, a ne isključuje i odlazak na koledž.

"I dalje je isti plan. Nakon ove sezone, cilj mi je da idem na koledž i onda na draft 2027. godine. Tajming se nije promijenio. Samo jedna 'stanica' u Srbiji usput. Možda, ako mi se svidi i ide dobro, preskočim koledž, ali ne vjerujem, jer i dalje želim da odem na koledž", kazao je on.

S obzirom na drastično povećanu zaradu košarkaša koji igraju na koledžu, Murinen će na daljinu završiti srednju školu, što je neophodno da bi eventualno zaigrao NCAA košarku u budućnosti. "I dalje pričamo sa trenerima, održavamo kontakte i gradimo odnose", kazao je on.

Ipak, sada je prioritet samo Partizan i rad sa Željkom Obradovićem.

"Ne znam još puno o ekipi, ali sigurno je dobra. Obradović je veoma iskusan trener. Jedva čekam da budem dio njegovog tima".

"Spreman sam za strogog trenera, hoću da napredujem"

Na pitanje da li zna da je "Žoc" veoma strog, Murinen odgovara da i dolazi u Beograd da uči i napreduje.

"Spreman sam za taj izazov. Zato i idem tamo - želim da napredujem. To zahtjeva jakog i zahtjevnog trenera".

Takođe, jedva čeka i da zaigra pred Grobarima u punoj Beogradskoj areni.

"Oduvijek sam sanjao o navijačima iz Srbije, Grčke i Turske. Sjajno je što ću to sada i doživjeti".