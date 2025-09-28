Zašto Murinena zovu "Mršavi Isus"? Novi košarkaš Partizana otkrio tajnu

Mika Murinen objasnio je kako je dobio nadimak "Mršavi Isus" po kom ga mnogi znaju poslije sjajnih partija na Eurobasketu.

Izvor: Pritnscreen/X/KK Partizan

Mika Murinen (18) novi je igrač Partizana i svi sa nestrpljenjem očekuju njegov debi. Dok se sve to čeka, supertalentovani finski košarkaš dao je i jedan od prvih intervjua kao član srpskog kluba. Učinio je to za zvanični sajt i jedno od pitanja bilo je ono šta mnoge zanima. Zašto ga zovu "Mršavi Isus"?

"Prošlog proljeća sam igrao za RWE kod Kema Vajldera. Poslije treninga je šutirao sa pola terena, onda smo bili u krugu i on je pričao sa igračima. Samo je u jednom momentu rekao da li da zovemo ovog momka 'Slim Jesus'. Onda su smislili taj jedan emotikon, ja sam ga izveo tokom meča i onda je eksplodirao tokom ljeta", ispričao je Murinen.

Pogledajte intervju sa Mikom po dolasku u Beograd nahttps://t.co/GXqWoNg9Qsu 10h#KKPartizanpic.twitter.com/ftJdyE2h9a — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)September 28, 2025

Usledilo je i dodatno pitanje da li se baš ta vrsta proslave odnosi na nadimak "Mršavi Isus"

"Da, ta proslava se odnosi na moj nadimak."

Kada će debitovati?

Navijači Partizana jedva čekaju da Mika debituje u crno-bijelom dresu. Kada bi to moglo da se desi? Jasno je da to neće biti protiv Dubaija na startu Evrolige (30. septembra u 18 časova). Postoji šansa da se to desi u drugom kolu protiv Armanija (20.30h) u beogradskoj Areni.

Međutim, ono što je možda i najrealnije za debi jeste meč na početku ABA lige. Biće to duel protiv Krke 6. oktobra u Areni (18 časova). Potrebno je i njemu malo vremena da se adaptira na nove uslove i na sisteme rada Željka Obradovića.