logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan kreće u odbranu titule: Obradović i Pokuševski imaju poruku za navijače

Partizan kreće u odbranu titule: Obradović i Pokuševski imaju poruku za navijače

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Partizana dočekuju Krku u 1. kolu ABA lige.

ABA liga Partizan Krka najava Izvor: Dušan Milenković/ ATA images

Košarkaši Partizana otvaraju sezonu u ABA ligi protiv ekipe Krke, a meč je na programu u Beogradskoj areni od 18 časova. Crno-bijeli će pred svojim navijačima početi odbranu titule, a trener Željko Obradović kaže da njegov tim ulazi u ovaj duel sa velikim respektom prema rivalu.

Iskusni strateg je pozvao navijače da ih podrže u što većem broju i na pravi način obilježe 80 godina od osnivanja kluba.

"Počinje nova sezona ABA lige, a Krka je ekipa koja zaslužuje svaki respekt. Odradili smo detaljan skauting i znamo da imaju odlično organizovanu igru u napadu. U utakmicu ulazimo sa velikim poštovanjem, ali nam je ovo ujedno i sjajna prilika da pozovemo sve naše navijače da, povodom 80 godina kluba, dođu u što većem broju i podrže ekipu".

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski vjeruje da će navijači imati priliku da gledaju zanimljivu utakmicu i što lakše stignu do prve pobjede u regionalnom takmičenju.

"Krka je dobra ekipa, a uz to promijenili su malo tim u odnosu na prošlu godinu, tako da biće zanimljiva utakmica. Moramo da budemo spremni i da pokušamo da pobedimo što je lakše moguće. Takođe, pozivam sve navijače da dođu sutra na utakmicu, besplatan je ulaz, a povodom 80. rođendana Partizana, tako da se nadam da će doći što više ljudi".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

ABA liga KK Partizan Krka košarka Željko Obradović Aleksej Pokuševski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC