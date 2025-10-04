"Vjerujte, bićemo problem": Sterling Braun nam otvoreno rekao da hoće pehar Evrolige sa Partizanom

Sterling Braun je u intervjuu za MONDO poručio da mu je glavni cilj da sa Partizanom osvoji Evroligu, uvjeren je da ova ekipa ima domete za to sa novim pojačanjima. Poručuje da će ovaj Partizan biti problem svima.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Sterling Braun hoće titulu sa Partizanom i to ne krije. Tim Željka Obradovića započeo je novu sezonu sa pobedom i porazom u elitnom takmičenju. Prije nego što je odigran prvi meč u Dubaiju američki košarkaš dao je intervju za MONDO i tom prilikom je jasno stavio do znanja šta je glavni cilj ekipe u novoj sezoni.

"Očekujem da ćemo se takmičiti, imamo talentovane i dobre momke, nemamo ego. Uklopićemo se, bićemo problem mnogim timovima. Očekujem da ćemo sezonu završiti sa nekoliko trofeja. Evroliga je jedan od tih pehara koji želimo", počeo je Braun intervju za MONDO.

I Džabari Parker je rekao da je došao u Partizan da bi osvojio Evroligu, a Sterling smatra da to uopšte nije nerealno i da je taj cilj ostvariv.

"Naravno da je realno. Smatram da smo imali šansu i prošle godine, ali smo imali potpuno novi tim, novi trener za nas. Bilo je teško, ali smo pokazali znakove da možemo da budemo dobri. Dodali smo nekoliko novih igrača, imamo velike šanse za titulu."

"Željko mi je dao izazov"

Braun je prošle sezone stigao u Partizan iz Albe i na 30 utakmica je imao prosjek od 12,4 poena, 3 skoka i 2,1 asistenciju po meču. Ističe da je situacija sada drugačija i da se adaptirao na ekipu.

"Bilo je potrebno malo vremena da se adaptiram, tako je kada dođeš u novo okruženje, da se navikneš na to i da pronađeš svoj ritam, bilo mi je potrebno nekoliko mjeseci. Smatram da sam sada mnogo bolji, imamo tu neke nove igrače, neke nove prijetnje. Nije drugačiji tim, samo nadograđen tim. Vjerujem u ekipu i kako mogu da doprinesem."

Objasnio nam je i šta je to Željko Obradović tražio od njega u novoj sezoni.

"Željko mi je rekao da očekuje od mene da radim iste stvari, izaziva me više na obje strane terena. Posebno sa skokovima, prije svega ofanzivnim. Prihvatam sve te izazove. Nije ništa negativno i loše, samo da dam veći doprinos i kada nemam loptu u rukama. Da dajem doprinos pobjedama, skokovi u napadu u tome pomažu. Trener je pobjednik, ja sam pobjednik, obojica želimo da pobjeđujemo i moramo da radimo stvari koje tome doprinose."

"Imamo misiju, Bonga me nije iznenadio"

Od igrača koji su bili tu prošle sezone očekuje se da budu lideri novog tima, a prvenstveno se to odnosi na Karlika Džounsa, Sterlinga Brauna i Isaka Bongu. Njemu to ne smeta i ne stvara presiju, čak naprotiv.

"Nema pritiska kada se igra košarka, to je samo dodatna motivacija. Taj podstrek, glad, moramo da budemo fokusirani, ne smijemo da potcijenimo nijedan tim, ništa da shvatimo zdravo za gotovo. Kada imaš cilj, misiju, fokusiraš se na ono šta treba da uradiš da bi u tome uspeo. Mora da postoji odgovornost, da naporno radiš, sve će doći na svoje. Biće timova koji će nas izazvati, ima dobrih timova, ali bićemo okej", jasan je Sterling.

Bonga se u Beograd vratio kao evropski šampion, imao je značajnu rolu u tituli Njemačke, a za razliku od mnogih Brauna nije iznenadila njegova sjajna ofanzivna partija na Eurobasketu.

"Ne, nije me iznenadio, pokazao je to i u Partizanu. Gledam ga već godinama. Radio je dosta na svojoj igri, mlad je, nebo je granica za njega. Nije me iznenadio na Eurobasketu. Ofanzivno je bio sjajan, pogađao, išao na prodor, koristio svoje prilike. Volim način na koji je igrao i srećan sam što je osvojio."

Za kraj je imao poruku za navijače Partizana koji će bodriti ekipu u novoj sezoni.

"Prošle godine ste nam dali dodatnu energiju i ove godine želimo da uradimo još više, posebno u Evroligi. Vi donesite energiju, mi ćemo to da izjednačimo", zaključio je Braun.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!