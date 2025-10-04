logo
Murinen oduševljen Grobarima, izvadio telefon da snimi: Pogledajte reakciju crno-bijelog vunderkinda, prvi put u Humskoj

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Košarkaši Partizana našli su se na stadionu JNA kako bi podržali bratski klub i ujedno proslavili 80. rođendan crno-bijelih.

Mika Murinen na proslavi 80. rođendana JSD Partizan Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana prisustvovali su fudbalskom meču crno-bijelih i Vojvodine u 11. kolu Superlige. Izabranici Željka Obradovića našli su se u Humskoj, ne samo kako bi bodrili klub, već i kako bi uživali u proslavi 80. rođendana JSD Partizan. Na poluvremenu, košarkaši Partizana izašli su na teren stadiona, gdje su navijači imali priliku da ih pozdrave.

Igrači košarkaškog kluba posjetili su Humsku, a kao vođa tima prvi se istakao kapiten Vanja Marinković. Crno-bijeli su na stadion stigli u punom sastavu, pa se tako u timu našao i najnoviji igrač Mika Murinen. Oni koji su imali sreću da se nađu na atletskoj stazi iskoristili su i priliku da se fotografišu sa igračima evroligaškog kluba.

Kao i obično, Dvejn Vašington i Karlik Džouns nisu propustili priliku da zabilježe još jedno slavlje navijača. Tako su košarkaši Partizana odmah po izlasku na teren snimili atmosferu, ne propuštajući nijedan kadar. "Grobari" su ih pozdravili ovacijama, baš kao što to čine i u Beogradskoj areni.

"Vatrenu" atmosferu upotpunila je i bakljada navijača, pa se može reći da je proslava rođendana tekla po planu.

Pogledajte

00:20
Navijači FK Partizan pozdravljaju igrače
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Tagovi

Mika Murinen FK Partizan KK Partizan JSD Partizan

