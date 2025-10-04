Tole Karadžić u loži sa Partizanovom upravom: Vatromet i koncert, pogledajte kako crno-bijeli slave 80. rođendan

Svečano je ove subote na Partizanovom stadionu, crno-bijeli slave 80. rođendan sportskog društva

Izvor: MN PRESS

Na stadionu Partizana je koncertom i svečanošću u loži obilježen 80. rođendan crno-bijelog sportskog društva. Dok su navijači uz muziku pjevali navijačke pjesme, u loži stadiona Partizana bio je i nekadašnji predsjednik kluba Tomislav Karadžić, u društvu aktuelnog predsjednika Rasima Ljajića i potpredsjednice kluba Milke Forcan.

Crno-bijela porodica slavila je pred meč protiv Vojvodine, u loži je bilo svečano i bio je ovo zasta poseban dan kluba iz Humske. Pogledajte kako je izgledala proslava rođendana: