Rasim Ljajić je ovo izgovorio po prvi put od dolaska u Partizan: Dao je tačan rok i otkrio ključni problem

Prvi čovjek Partizana Rasim Ljajić vjeruje da klub može do potpuno stabilizacije naredne godine. Ipak, još dosta izazova je pred upravom crno-bijelih.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

SD Partizan slavi 80. rođendan, a proslava će biti upriličena prije i tokom meča sa Vojvodinom u Humskoj. Najteži period je iza crno-bijelih, a predsjednik kluba Rasim Ljajić je u susret jubileju još jednom otkrio kakva je zapravo situacija u klubu. Tek pridošla presuda suda u Lozani u korist Patrika Andradea je pomalo pokvarila rođendansko slavlje.

Partizan je u značajno boljoj poziciji nego prije godinu dana kada je nova uprava preuzela klub, pošto je isplaćen veliki dio duga u iznosu od 9 miliona evra.

"Bilo je mnogo teže nego što sam očekivao, mislio sam da su problemi mnogo lakše rješivi nego što se ispostavilo. Da stvar bude još gora, svakodnevno su se pojavljivale nove prepreke za koje u tom trenutku nismo ni znali da postoje. Nedavno je došla nova presuda, CAS je donio odluku u slučaju Andrade i moramo da platimo 1,3 miliona evra. Dakle, svojevremeno je tužio klub jer mu nije plaćao plate i sada je stigla konačna presuda u kojoj moramo da mu isplatimo čitav ugovor. Kao da uzmete 1,3 miliona evra i bacite u Dunav i Savu. Da ste multimilioner, od Boga je grijeh da to radite. To je najsvježiji primjer koji je paradigma stanja u kojem se klub nalazi. Učinjen je jedan epohalan iskorak u pravcu stabilizacije kluba, ne kažem da smo stali na zelenu granu, nismo još uvijek, ali samo na mjesečnom nivou na ime plata smo smanjili troškove za 450 hiljada evra. To je na godišnjem nivou oko 5 miliona evra. Takođe, isplaćeno je oko 9 miliona evra duga u odnosu na period kad smo došli. Za nepunih godinu dana smo uspjeli značajan dio duga da smanjimo", rekao je Ljajić u intervjuu za "Sportski žurnal".

Partizan i dalje nije u mirnoj luci

Nije kraj mukama, prvi čovjek kluba iz Humske kaže da su ozbiljni izazovi tek pred upravom i označio jedan od ključnih problema. Takođe, poslao je optimističnu poruku navijačima, pošto očekuje potpunu stabilizaciju kluba u junu naredne godine.

"Najveća poteškoća je što se na svaka tri, četiri mjeseca suočavamo sa UEFA monitoringom, ali to je obaveza za sve klubove koji nameravaju da igraju Evropu, pod specifičnim režimom revizije finansijskog i ukupnog poslovanja kluba. To je bitka koju stalno moramo da vodimo i u obavezi smo da do 15. oktobra završimo ne znam koju po redu reviziju i ako to uspijemo, biće veliki iskorak. Pređen je veliki dio puta, nismo još došli do cilja, u januaru će stanje da bude još bolje, još jedna dionica će biti pređena i očekujem značajnu, ako ne i potpunu stabilizaciju kluba u junu sljedeće godine", kaže Ljajić.

Kakva je trenutno finansijska situacija u klubu iz Humske?

"Izmirujemo sve obaveze prema igračima, nema novih dugova i obaveza. Plate su značajno smanjene, ponašamo se kao u vlastitoj kući i ne trošimo više nego što imamo. Naravno, i da imamo više, ne možemo da se rasipamo, s obzirom na situaciju u kojoj se klub nalazi. Cilj nam je da na svakom koraku održimo pozitivnu atmosferu u klubu i oko njega, jer ona nas drži, iako smo ispali iz Evrope i izgubili derbi. Navijači Partizana su prepoznali da ova djeca imaju potencijal i kapacitet, jer ovo je jedini mogući put. On jeste teži, ali nema drugog, nego da se oslonite na vlastitu fudbalsku školu i da se oslonite na igrače koje ćete jednog dana prodati na tržištu i od tih para će klub moći da funkcioniše. Naša liga nije takva da može da se živi od TV prava, ulaznica ili sponzora. Jedini put je da pravimo igrače, afirmišemo ih i zatim ih prodamo kad osjetimo da je prava cijena na tržištu".

