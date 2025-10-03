Milka Forcan najavila 80. rođendan Partizana, pa prokomentarisala presudu u "slučaju Andrade"

Funkcionerka FK Partizan Milka Forcan govorila je o jubileju kluba iz Humske, ali i o presudi Suda za sportsku arbitražu u Lozani.

Potpredsjednica FK Partizan Milka Forcan pozvala je navijače na proslavu 80. rođendana koja će biti upriličena tokom utakmice sa Vojvodinom koja je zakazana za subotu od 20.30. Ipak, crno-bijela žurka će početi u 19 časova, a Forcan je otkrila detalje.

"Ponosni smo na 80 godina naše istorije, to je klub sa bogatom tradicijom, sa mnogim usponima i padovima, kao što svaki klub na svijetu ima. Nemoguće bi bilo spomenuti sve značajne događaje, trofeje, nagrade i pojedince koji su utkali svoje ime i zalaganje u ovaj klub, ali ovaj jubilej jeste prilika da se sve izanalizira i da se postave pravci za budućnost", rekla je Milka Forcan.

Proslava će biti specifična, pošto je SD Partizan imati hotelsku proslavu, dok će fudbalski klub veliki jubilej obilježiti na utakmici protiv Vojvodine.

"Htjeli smo da napravimo zaokret, nisu samo finansije razlog, nego smo htjeli da drugačije obilježimo ovaj rođendan, zbog svega što se dešavalo, zbog teškog perioda koji je iza nas i zbog toga što je postojao bojkot od strane publike i navijača. Bilo je dosta turbulentno. Ta neka podrška koja postoji sve ove godine je zaista neprocjenjiva vrijednost i resurs. Mi smo mislili da je najbolje da kada već rođendan pada na dan utakmice da upriličimo proslavu sa onima koji istinski vole Partizan".

Kaže da je srpska javnost svjesna zašto nema više navijača na stadionima i šta je ključni problem. "Novi Partizan" bi mogao da vrati draž srpskom fudbalu.

"Kada se u bilo kom sportu izgubi draž kompeticije, sve postaje manje interesantno. Možda u tome leži ključ zašto je sve manje ljudi na stadionima. Imam veliki broj prijatelja koji navijaju za Crvenu zvezdu, a hvale promjene u Partizanu, koji kažu da im sve ovo postaje jako zanimljivo. Imam prijatelje koji nisu do sada pratili, tako da mislim da smo mi u fudbalskom smislu napravili preokret. Mislim da smo na dobrom putu, na teškom putu. Preuzeli smo klub u stanju u kakvom smo preuzeli, nije bilo lako, ali su promjene već vidiljive", rekla je funkcionerka Partizana.

Partizan izgubio na sudu u Lozani

Ipak, slavlje je pokvarila presuda u korist nekadašnjeg fudbalera crno-bijelih Patrika Andradea. Partizan će morati da plati pozamašnu sumu novca...

"Kako je neko napisao na društvenim mrežama: 'Stigla im je čestitka za rođendan', nažalost, jer se tajming poklopio. Mislim da taj slučaj sa Andradeom najbolje oslikava ono što smo mi preuzeli u klubu. Milion i po ćemo biti u obavezi da mu isplatimo. Ukupno je koštao Partizan do sada, to što je malo igrao, oko 780.000 evra. Nije mu prethodna uprava isplaćivala plate, zbog toga je došlo do raskida. Mi nismo iznenađeni jer smo imali evidentiran potencijalni gubitak, imali smo sredstva izdvojena za ovo jer smo znali za taj spor. Mi smo preduzeli sve pravne radnje koje nam stoje na raspolaganju, da pokušamo da nešto izdejstvujemo. Borimo se i dalje i u tom slučaju i ostalim. Mnogo toga sličnih slučajeva smo imali. Jeste trenutak za slavlje, ali bukvalno je urađena epskih razmjera devastacija kluba iz prethodnog perioda. Prvih šest mjeseci smo se bukvalno bavili tužbama i davokatima, tek sada ona proslava je prilika da neke ljepše stvari radimo. Mislim da je taj najteži dio iza nas", rekla je Forcan.

Navijači Partizana će na stadionu u Humskoj u subotu moći da uživaju u pjesmama omiljenih bendova "JNA" i "Blicaj", koncert će trajati oko 50 minuta, a ulaz će biti slobodan.

