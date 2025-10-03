"Partizanu nije značilo ništa, a nama je bilo sve": Vojvodina zbog crno-bijelih ne igra Evropu, pamti im to još

Vojvodina dolazi u Humsku na gostovanje Partizanu sa namjerom da pokvari crno-bijelima proslavu 80. rođendana.

Fudbaleri Vojvodine gostuju Partizanu u subotu u Humskoj (20.30 časova), na 80. rođendan crno-bijelih i žele da pokvare domaćinu to slavlje. Trener Vojvodine Miroslav Tanjga rekao je da njegov tim hoće da pokvari jubilej crno-bijelima.

"Pozvani smo na rođendan, ali s obzirom na to da je prvenstvena utakmica i idemo u goste sa željom da osvojimo bodove. Moramo da priznamo da se Partizan nalazi u odličnoj formi od početka prvenstva, da bilježe sjajne rezultate tako da moramo da budemo objektivni i da pohvalimo njihov rad. Takođe, moram da kažem da ćemo mi da vodimo bitku za drugo mjesto, do kraja i da ćemo dati sve od sebe da ostanemo u toj trci. Oni su otvorili kapije stadiona zbog rođendana, tako da se očekuje veliki broj navijača, što će biti dodatni motiv za njih, ali i za nas", rekao je Tanjga na konferenciji za novinare.

Vojvodina ima za sobom jednu pobjedu u posljednje četiri utakmice (protiv Čukaričkog, 13. septembra, 3:1). U tom periodu odigrala je neriješeno protiv Mladosti u gostima Železničara kod kuće, a izgubila na gostovanju Novom Pazaru (0:1).

Povrh toga, "lale" imaju problem sa povredama, jer će defanzivni vezista Kufre Eta morati na pauzu zbog pucanja ligamenta koljena, dok su odsutni i "desetka" ekipe Uroš Nikolić i desni bek Mihai Butean.

"Pred ovaj meč imamo i kadrovskih problema, Eta je povrijeđen i to vuče još od utakmice sa Čukaričkim. Dobio je tada udarac i magnetna rezonanca je sada pokazala da mu je pukao lateralni ligament i da će morati na operaciju. To znači i da će ga čekati pauza od jedno dva mjeseca. Iako su se mnogi čudili kako je mogao i da hoda, a on je čak i trenirao i igrao utakmice sa injekcijom. Nažalost, na meču protiv Železničara povrijedio se i Uroš Nikolić, dok je odranije povrijeđen i Butean. Njih trojica neće biti u konkurenciji. Petrović je trenirao od utorka i nadamo se da će biti spreman , konkuriše za tim", otkrio je Tanjga.

Tanjga je pohvalno govorio o igri Partizana ove jeseni, a smatra da je povratak publike najveći motiv za crno-bijele.

"Igraju dopadljiv i napadački fudbal, sa mnogo kretanja i mnogo trke. Istovremeno, imaju i samopouzdanja, vratila im se publika i nije isto kada mi igramo pred hiljadu navijača, dok oni imaju 15-20 hiljada i njih to nosi. To je možda sada i njihova najveća snaga. I prošle godine su imali dobar tim, ali bili su bez publike. I to je nešto za čime mi žudimo u našem Novom Sadu, da se navijači vrate, da bude barem pet hiljada navijača. Da smo imali podršku protiv Železničara u prvih dvadesetak minuta, ko zna u kom pravcu bi otišao taj meč ", rekao je trener Voše.

"Ne žurimo, to nas sve nervira"

Bio je upitan i za pad u igri, posebno za lošije "ulaske" u meč u posljednjih nekoliko nedjelja.

"Pričamo svakodnevno o tim stvarima i to mi je najbitnije. To je stvar glave i mi na tome radimo. I meni neke stvari nisu jasne i odgovore tražimo i od samih igrača, kako možemo da na 0:0 ili 0:1 izvodimo aut kao da vodimo 5:0. Mi ne žurimo i to nas sve nervira. Oni to sve vide kada radimo analizu. Ne mogu da kažem da ne može da se ispravi, radimo na tome i to je teško pitanje, jer ga postavljam i ja sam. U jednom periodu smo to popravili, pa smo opet pali u motivaciji. Prvenstvo je dugo 30 kola i Kup, tako da moramo da budemo na visini tokom čitave sezone. Takvi padovi ne smiju da nam se dešavaju. Moramo da budemo agresivni, kompaktni, da odgovorimo na njihovu trku, kao i u taktičkim zadacima. Mi smo se tako pripremali i sada to moramo da pretočimo na teren, a spremaćemo se i danas, jer znamo protiv koga igramo", ističe Tanjga.

Trener Vojvodine je ocijenio da je zadovoljan stanjem na tabeli, ali da to nije dovoljno.

"Mislimo da će sve samo od sebe"

"Zadovoljni smo osvojenim bodovima, što smo treći i što smo u igri za drugo mjesto. Ali iskreno ne zadovoljavam se samo sa tim. Ne smijemo da izgubimo bodove protiv ekipa koje smo uknjižili kao što su Javor, Železničar. I onda kada dođe utakmica, mislimo da će stvari da se dese same po sebi. Moramo da se trudimo na svakoj utakmici. Izgubili smo tri, četiri igrača, imali smo Serija, Delea, Romanića, Koraća, a sada ih nemamo i ovoj ekipi je potrebno vreme da se uigra. Momci imaju kvalitet i zato su tu. U ovom momentu se i dalje tražimo, imamo probleme, ali su oni rješivi", kaže Tanjga.

Za kraj se prisjetio i prošlosezonskog poraza od Partizana u posljednjem kolu, kojim je Vojvodina ostala bez Evrope.

"Želimo da im pokvarimo rođendan na sportski i fer način. Žao mi je što smo oslabljeni i što nismo kompletni. Imamo mnogo motiva i zbog tog poraza u posljednjem kolu prošle sezone. Oni su se tada borili da dobiju iako im nije značilo ništa, a nama je značilo sve. Mi smo im tada čestitali na zasluženoj pobjedi i sada želimo da mi njima pokvarimo rođendan i da oni nama čestitaju", zaključio je Miroslav Tanjga.