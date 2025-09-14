logo
Vojvodina promijenila šest igrača, ali sve je po pravilima: Nezapamćena scena na derbiju Superlige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Neobična scena viđena je na stadionu "karađorđe", gdje je Vojvodina napravila šest izmena i pobijedila Čukarički (3:1) u osmom kolu Superlige.

Vojvodina napravila šest izmjena protiv Čukaričkog Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine savladali su Čukarički (3:1) na svom terenu, u jednom od najzanimljivijih mečeva osmog kola Superlige Srbije. Ova utakmica će osim po velikom preokretu i plasmanu Voše na vrh tabele ostati zapamćena i po jednoj veoma neobičnoj situaciji. Novosadski crveno-bijeli su tokom meča promijenili više od pola tima.

Trener novosadskog tima Miroslav Tanjka napravio je čak šest izmjena na ovoj utakmici, ali zbog toga niko neće biti kažnjen jer je bilo sve po propisima - Vojvodina je vodila računa i o broju igrača koji ulaze na teren i o broju termina u kojima pravi izmjene. O čemu se zapravo radi?

Već u prvom dijelu meča, tačnije u 19. minutu susreta, Novosađani su morali da naprave prinudnu promjenu. Zbog povrede glave iz igre je izašao ofanzivac Marko Veličković. Umjesto njega na terenu se našao Marko Mladenović, a ta izmjena ne računa se u onih pet koje treneri mogu da naprave jer je prinudna, uzrokovana je povredom glave.

Zato je Tanjga imao mogućnost da u 58. minutu pošalje na teren Uroša Nikolića, Vukana Savićevića i Džona Merija, a da izvede Ibrahima Mustafu, Slobodana Medojevića i Aleksu Vukanovića. Nova promjena napravljena je u 75. minutu susreta kada je Đorđe Crnomarković zamijenio Njegoša Petrovića, a Damjan Đokanović ušao je umjesto Lazara Ranđelovića u drugom minutu nadoknade.

Što se tiče dešavanja na utakmici, prvi gol vidjeli smo tek u 54. minutu kada je sa bijele tačke bio precizan kapiten gostujućeg tima Marko Doić, a zatim je novosadski tim napravio veliki prokret. Iskusni Nenad Tomović postigao je autogol za 1:1, samo minut kasnije Lazar Ranđelović donio je prednost domaćem timu, a rezervista Džon Meri postavio je konačnih 3:1.

Nakon pobjede u derbiju osmog kola Superlige Srbije, Vojvodina je prenoćila na prvoj poziciji, kao lider elitnog ranga. Doduše, Novosađani su svojih 17 bodova osvojili na sedam odigranih utakmica, dok najbliži pratioci mogu da ih prestignu mečevima koji slijede. Partizan ima 16 osvojenih bodova na šest odigranih mečeva, dok je Crvena zvezda na pet mečeva sakupila maksimalnih 15 bodova.



Standings provided by Sofascore

