Ovo se rijetko viđa u srpskom fudbalu: Majstorija vriedna preokreta i tri boda, svi gledali u neverici

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Štoper Radničkog iz Kragujevca Slobodan Simović postigao spektakularan gol.

Slobodan Simović Izvor: © MN press, all rights reserved

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca slavili su protiv Radnika u Surdulici poslije preokreta sa 3:2. Bio je to jako turbulentan duel koji je riješila majstorija štopera Slobodana Simovića u šestom minutu nadoknade.

Radnički je na poluvremenu gubio 2:0, ali je Abubakar zaradio direktan crveni karton jer je udario šamar Mitroviću, što je bio detalj koji je okrenuo meč u potpuno drugom smjeru.

Sokler i Adžić su poništili golove Bogdanovića i Ovusua iz prvog perioda igre, da bi pomenuti Simović fantastičnim pogotkom donio tri boda svom timu. On je okrenut leđima golu uspio da u stilu najboljih centarfora zahvati loptu petom i pošalje je u lijevi donji ugao. Golman Radnika je loptu samo ispratio pogledom.

