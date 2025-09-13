Milojeviću Partizan ni u mislima: Treneru Zvezde teško pao odlazak Endijaea, ima sjajne vijesti za navijače

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević najavio meč 8. kola sa Železničarom na stadionu "Rajko Mitić".

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Fudbaleri Crvene zvezde u nedjelju od 17 časova dočekuju Železničar iz Pančeva u 8. kolu Superlige Srbije. Strateg crveno-bijelih Vladan Milojević je najavio ovaj duel na "Marakani" i usput se osvrnuo na odlazak Šerifa Endijajea.

Napadač iz Senegala je bio jedan od Milojevićevih "miljenika" i ovim povodom mu je poželio sve najbolje u nastavku karijere u Turskoj.

"Sigurno je odlazak Šerifa, meni kao treneru koji je sa njim dugo sarađivao, teško pao. Svjestan sam da je to neminovno u današnjem fudbalu. Sa druge strane mogu da kažem da je on jedan igrač koji je veliki profesionalac, kako na terenu, tako i van terena. Ćutao je, radio je, mislim da je mnogo pomogao i u svakom slučaju mu želim sve najbolje u nastavku karijere", rekao je Milojević u uvodu konferencije.

Ono što je pozitivno je da su se Zvezdini igrači sa reprezentativnih pauza vratili bez povreda.

"Zdravi su, danas ćemo ih sve imati na okupu, tako da nemamo neke veće probleme. Prema trenutnim informacijama, svi su zdravi", rekao je trener crveno-bijelih.

"Oporavak Radeta Krunića dobro napreduje. Mislim da ide u dobrom pravcu. Tu sam optimista, što se tiče prvih procjena činilo se da je duža pauza u pitanju, ali sve su češće indikacije da postoji mogućnost da se ranije vrati na teren. Svakako jako je nezgodna povreda, na teškom mjestu gdje treba dosta vremena da prođe da se zaliječi. Nadam se da će ubrzo početi da trči, a vidjećemo kada će moći da odradi kompletan trening."

Respektuje narednog rivala. "Mogu da kažem za Železničar da je jedna od najstabilnijih ekipa što se tiče prvenstva od početka. Sigurno dolaskom gospodina Kokovića su uspostavili sistem, tačno znaju ko šta radi, imaju svoju filozofiju. Tu se vidi i potpis trenera od početka priprema. Dobar spoj mladih i iskusnih igrača, tako da nije to za mene iznenađenje. Nalaze se na visokom mjestu na tabeli i sigurno protivnik koji teži da nametne svoj stil i igru, sa dosta brzih igrača i sistemom igre. Ima igrača na koje treba obratiti pažnju i svakako se moramo dobro spremiti."

Cijeni Milojević kolegu sa klupe Železničara. "Jedan izuzetno dobar i mlad trener, sa jasnom filozofijom i sistemom u kojem želi da igra, a to se i vidi na terenu. Sigurno spada u plejadu mladih trenera, koji će u budućnosti predstavljati pravo zlato za srpski fudbal."

Zvezda je fokusirana samo na meč u nedjelju iako ih narednog vikenda čeka "vječiti derbi" sa Partizanom.

"Razmišljamo samo o ovoj utakmici, mislimo o nama, a ne o protivniku. U ovom momentu smo fokusirani na utakmicu protiv Železničara, jer dolazi nam izuzetno kvalitetan protivnik, imamo vremena do derbija."

Vladan Milojević

Izvor: Nikola Mitic/© MN press, all rights reserved

Sutra će na utakmici protiv Železničara biti proslavljen 62. rođendan Marakane. "Uvijek je lijepo kada se obilježavaju jubileji, volio bih da navijači dođu u što većem broju, da nas podrže, da proslavimo na što ljepši način."

Dotakao se šef struke i mladih reprezentativaca Srbije koji igraju za prvi tim. "Ispratio sam, kao što pratim i sve ostale naše reprezentativce. Čestitam im u svakom slučaju, vidi se i drago mi je što pružaju dobre partije, to im je i dužnost, kako igrački, tako i po ponašanju. Sve su to talentovani i dobri igrači. Mislim da imamo svijetlu budućnost što se tiče te generacije", podvukao je Milojević.