Vojvodina se izvukla u 95. minutu: Ozbiljan pad forme, a tek ide derbi sa Partizanom

U posljednjih šest utakmica Vojvodina je dobila samo dvije i sada joj slijedi derbi s Partizanom u Humskoj.

Vojvodina je remizirala večeras protiv Železničara na "Karađorđu" 1:1 (0:1), a "lale" na kraju mogu da budu zadovoljne što su osvojile jedan bod. Pančevci su vodili u Novom Sadu i imali više izglednih šansi od kojih će najviše žaliti za onom Kuljanina iz 54. minuta, kda je trebalo da povedu 2:0, odnosno Jevremovića iz 95. kada je Rosić spasio domaćina.

Bila je to i posljednja prilika na "Karađorđu" na kome je Vojvodina ipak osvojila bod i to zahvaljujući Lazaru Ranđeloviću i njegovom pogotku iz 63. minuta, dok je Karikari prethodno doveo Železničar u vođstvo u 28. minutu.

Evidentno je da je Vojvodina, poslije odličnog početka sezone, sada u padu forme. Tako u posljednjih šest utakmica - četiri nije dobila. Ima pobede protiv TSC-a i Čukaričkog, remije sa Mladošću, Javorom i Železničarom, dok je od Novog Pazara izgubila u gostima.

Pred "lalama" je tek ozbiljan izazov, najveći od početka sezone, pošto će narednog vikenda u goste Partizanu koji je danas uspješno prebolio "vječiti" derbi i savladao je OFK Beograd.

Pogledajte kako sada izgleda tabela Superlige:







