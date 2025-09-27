logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vojvodina se izvukla u 95. minutu: Ozbiljan pad forme, a tek ide derbi sa Partizanom

Vojvodina se izvukla u 95. minutu: Ozbiljan pad forme, a tek ide derbi sa Partizanom

Autor Dragan Šutvić
0

U posljednjih šest utakmica Vojvodina je dobila samo dvije i sada joj slijedi derbi s Partizanom u Humskoj.

Superliga Srbije Vojvodina Železničar 1 1 Izvor: TV Arena sport/screenshot

Vojvodina je remizirala večeras protiv Železničara na "Karađorđu" 1:1 (0:1), a "lale" na kraju mogu da budu zadovoljne što su osvojile jedan bod. Pančevci su vodili u Novom Sadu i imali više izglednih šansi od kojih će najviše žaliti za onom Kuljanina iz 54. minuta, kda je trebalo da povedu 2:0, odnosno Jevremovića iz 95. kada je Rosić spasio domaćina.

Bila je to i posljednja prilika na "Karađorđu" na kome je Vojvodina ipak osvojila bod i to zahvaljujući Lazaru Ranđeloviću i njegovom pogotku iz 63. minuta, dok je Karikari prethodno doveo Železničar u vođstvo u 28. minutu.

Evidentno je da je Vojvodina, poslije odličnog početka sezone, sada u padu forme. Tako u posljednjih šest utakmica - četiri nije dobila. Ima pobede protiv TSC-a i Čukaričkog, remije sa Mladošću, Javorom i Železničarom, dok je od Novog Pazara izgubila u gostima.

Pred "lalama" je tek ozbiljan izazov, najveći od početka sezone, pošto će narednog vikenda u goste Partizanu koji je danas uspješno prebolio "vječiti" derbi i savladao je OFK Beograd.

Pogledajte kako sada izgleda tabela Superlige:



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Superliga Srbije FK Vojvodina FK Železničar Pančevo fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC