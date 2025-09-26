"Pred očima cijele javnosti odigrava se farsa": Burno saopštenje TSC-a o srpskom fudbalu i Iliću

TSC iz Bačke Topole žali se na suđenje na meču protiv Čukaričkog i arbitra Pavla Ilića.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

TSC iz Bačke Topole oglasio se danas saopštenjem povodom dešavanja na utakmici protiv Čukaričkog na Banovom brdu, odigranoj u nedjelju. Čukarički je slavio 4:2, a u TSC-u nisu zadovoljni suđenjem, tako da su se zbog toga obratili javnosti i požalili na Pavla Ilića.

Čukarički je odlukom arbitra Ilića dobio penal u 29. minutu, dok je TSC-u isključen Dimoski u 82, što su samo neke od odluka s kojima u Bačkoj Topoli nisu saglasni. Saopštenje prenosimo u cijelosti.

"Svjesni smo da u ovom trenutku ne igramo na nivou koji se očekuje od TSC-a i na koji smo navikli naše navijače prethodnih godina. Naša ekipa se još uvijek uhodava i traži najbolju verziju sebe, na kojoj se uporno, svakodnevno radi. Zbog toga, kao ozbiljan klub, radimo i preuzimamo odgovornost za trenutne rezultate i igru.

Prije svega čestitamo sportskom rivalu kojeg jako poštujemo i radujemo se svakoj prilici za nadmetanje sa Čukaričkim. Istovremeno, jasno je da protiv tako kvalitetnih protivnika sa kojima se rame uz rame takmičimo godinama, ne možemo nadati se uspjehu za koji krvavo radimo - uz okove u koje nas je okovao glavni sudija Pavle Ilić.

Čukarički - TSC Izvor: YouTube/SuperLiga

I nije prvi put! Dobro pamtimo polufinale kupa iz Novog Sada kada nas je isti zakinuo, za nas, istorijski uspjeh, na sramotu cijele Srbije. Za 'kaznu', sudio je i finale istog takmičenja nedjelju dana kasnije. Od tada, umjesto da se stanje popravi, svjedoci smo nastavka istog scenarija.

Mi smo dali svu podršku dolasku neutralnog i neopterećenog stručnjaka, izabranog u liku gospodina Mesine, da podigne nivo suđenja u našoj zemlji, promoviše kvalitetne, degradira nekvalitetne, nešto što sport, kroz dešavanja na terenu, radi svaki dan.

Umjesto unapređenja, dobili smo pokrivanje kolege u očitim ponovljenim greškama i dvostrukim kriterijumima, frazetinama o 'procjeni intenziteta kontakta' kod suđenog, a ni ne pogledanog penala, znatno jačeg intenziteta i kontakta na suprotnoj strani, sve u trenucima kada se utakmica lomi i 'slobodnom sudijskom uvjerenju'. Crveni karton iz klizećeg starta iz bočne pozicije, bez podignutog đona, bez namjere, bez intenziteta, ma, ova odluka je u najmanju ruku smiješna.

Nakon ovakve sramote očekivali smo jasno i brzo reagovanje - da sudija Pavle Ilić bude skinut sa liste sudija Super lige barem 10 utakmica. To bi bila minimalna mjera pravde i signala da u sudijskoj organizaciji postoji volja da se štiti integritet takmičenja. Nakon saopštenja i analize suđenja utakmice, čini nam se da nema ni najmanje volje da se bilo šta promijeni u srpskom fudbalu.

FK TSC će nastaviti da se bori na terenu, svjestan svojih mana i odlučan da ih ispravi. Međutim, nikada nećemo pristati da ćutimo dok se od našeg rada, truda i snova pravi predmet podsmijeha i omalovažavanja i dok se, pred očima cijele javnosti, odigrava farsa nazvana sasvim pogrešnom formulaciojom - 'regularno suđenje'."