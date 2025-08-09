logo
Trener Crvene zvezde zbog Leha dao šansu klincima: Evo šta je rekao poslije meča sa TSC-om

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Vladan Milojević je dao šansu klincima i novim igračima, a na kraju mu je pobjedu donio Aleksandar Katai.

vladan milojevic o klincima u timu zvezde Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Crvena zvezda je savladala TSC sa 1:0 u meču u kome je trener Vladan Milojević veliki broj nosilaca igre ostavio čak i van protokola. Od starta su dobili priliku igrači koji su nedavno potpisani poput Šavija Babike i Nikole Stankovića, a tu su bili i vrlo mladi igrači. 

Igrali su Milosavljević, Avdić, Leković, Kostov, a sa klupe su ušli Prucev, Lučić i Damjanović. Trener Milojević je poslije meča naglasio da su opravdali ukazano povjerenje.

"Mislim da smo zaslužili pobjedu bez obzira na sve. Čestitam ovim mladim momcima, zaslužili su šansu i samo neka nastave da rade tako. Vidjećemo, išli smo svjesno ovako jer je već sljedeća utakmica u utorak. Igrali smo sada sa jako dobrim protivnikom, sa TSC-om je derbi", rekao je on. 

Sa druge strane šef struke TSC-a Darije Kalezić je istakao da je njegovu ekipu bodova koštala loša završnica. Nekoliko puta su izbili pred gol Omrija Glazera, ali se nisu snašli.

"Ja mislim da smo kreirali šanse da postignemo gol, ali u završnici nismo bili dobri. Falila nam je ta završnica. Za nas je mnogo značajan dobar početak, jer smo u stvaranju nove ekipe. Došlo je dosta igrača i jako je bitno da sada ne zaostajemo za bodovima", rekao je poslije meča za "Arena sport" Kalezić. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

03:16
Timi Maks Elšnik o pripremama FK Crvena zvezda
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

