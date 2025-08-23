logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vojvodina dala gol za 30 sekundi: Nikad brži pogodak u Superligi, pogledajte mat u dva poteza

Vojvodina dala gol za 30 sekundi: Nikad brži pogodak u Superligi, pogledajte mat u dva poteza

0

Jusufu Bamideleu i Milutinu Vidosavljeviću je bilo dovoljno 30 sekundi da donesu prednost Vojvodini.

Vojvodina dala pogodak za 30 sekundi Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Kakav smo početak meča videli na "Karađorđu". Vojvodina nije puno čekala da povede protiv ekipe TSC-a, zapravo nije čekala uopšte. Domaći tim je posle 30 sekundi golom Milutina Vidosavljevića vodio 1:0 u Novom Sadu.

Tek je krenula lopta sa centra kada je otišao pas na stranu kod Bamidelea, a on je pretrčao Mladenovića i centrirao. Njegov centaršut je prevario Rua i Krstića, štopere između kojih se ubavcio Milutin Vidosavljević.

Zakucao je loptu iza leđa Veljka Ilića i poslije samo 30 sekundi Vojvodina je vodila sa 1:0 i uslijedilo je veliko slavlje. Jusuf Bamidele je dao gol za 2:0 u 21. minutu. Pogledajte ovu sjajnu akciju "crveno-bijelih" sa samog starta meča: 

Pogledajte

00:29
Vojvodina gol za 30 sekundi
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Vojvodina je ovim golom nastavila seriju sjajnih rezultata. Do sada su pobijedili Radnik, Spartak i OFK Beograd, do su remizirali sa Javorom. TSC je do sada upisao dvije pobjede, remi i dva poraza. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Vojvodina Superliga Srbije TSC Bačka Topola

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC