Vojvodina dala gol za 30 sekundi: Nikad brži pogodak u Superligi, pogledajte mat u dva poteza

Jusufu Bamideleu i Milutinu Vidosavljeviću je bilo dovoljno 30 sekundi da donesu prednost Vojvodini.

Kakav smo početak meča videli na "Karađorđu". Vojvodina nije puno čekala da povede protiv ekipe TSC-a, zapravo nije čekala uopšte. Domaći tim je posle 30 sekundi golom Milutina Vidosavljevića vodio 1:0 u Novom Sadu.

Tek je krenula lopta sa centra kada je otišao pas na stranu kod Bamidelea, a on je pretrčao Mladenovića i centrirao. Njegov centaršut je prevario Rua i Krstića, štopere između kojih se ubavcio Milutin Vidosavljević.

Zakucao je loptu iza leđa Veljka Ilića i poslije samo 30 sekundi Vojvodina je vodila sa 1:0 i uslijedilo je veliko slavlje. Jusuf Bamidele je dao gol za 2:0 u 21. minutu. Pogledajte ovu sjajnu akciju "crveno-bijelih" sa samog starta meča:

Vojvodina je ovim golom nastavila seriju sjajnih rezultata. Do sada su pobijedili Radnik, Spartak i OFK Beograd, do su remizirali sa Javorom. TSC je do sada upisao dvije pobjede, remi i dva poraza.