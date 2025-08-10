logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksa Vukanović golčinom pokazao da je lider Vojvodine: Na pravom smo putu (VIDEO)

Aleksa Vukanović golčinom pokazao da je lider Vojvodine: Na pravom smo putu (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Još jedno sjajno veče iskusnog napadača Vojvodine.

Aleksa Vukanović golčinom pokazao da je lider Vojvodine: Na pravom smo putu (VIDEO) Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine sa čuvali su perfektni skor u prva tri kola Superlige Srbije golčinom Alekse Vukanovića za pobjedu protiv OFK Beograda 2:1 u "Kući fudbala" Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

Vukanović je drugi put ove sezone bio heroj pobjede Voše, a o njegovom golu će se dugo pričati. Pogledajte.

Pogledajte

00:36
Aleksa Vukanović gol na OFK Beograd Vojvodina
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Nekadašnji napadač Crvene zvezde, čijim je golom 2019. godine ušla u Ligu šampiona, ove sezone igra sjajno i jedan je od najvažnijih igrača ekipe trenera Miroslava Tanjge.

"Na dobrom smo putu! Najbitnije je da imamo tri pobjede, a na nama je da još radimo i smanjimo oscilacije u igre koje imamo. Sve ide u pravom smjeru, baš onako kako smo i zacrtali", rekao je za klupski sajt Aleksa Vukanović.

Već u prvih 20 minuta meča Vojvodina je izgledala odlično na terenu. Četiri-pet šansi, veliki pritisak na protivnika...

"To je bio plan. Jak presing i što prije da postignemo gol. Prvi sam imao šansu, ali eto nisam iskoristio, kasnije smo uz pomoć cijelog tima došli do dva gola i vrijedne pobjede".

  Dva spektakularna gola Vukanovića. Prvi je, nažalost, poslije pet minuta gledanja snimka – poništen. Zato je Aleksa riješio da ponovi magiju. Raketa sa 20 metara u rašljama ugla gola "romantičara".

"Nije bitno kakav je gol i ko je dao gol. Bitno je samo jedno - da Vojvodina pobijedi i da budemo na pravom putu i mjestu koje Vojvodina zaslužuje na tabeli", skromno je dodao fudbaler koji ove sezone donosi ogromnu razliku na terenu u korist svog tima.

Pred Vošom su je meč u Novom Sadu i još jedna prilika da se Tanjgin tim učvrtsti u vrhu tabele. Prvi je naredne subote od 20 časova duel protiv Javora.

"Veliki smo klub, imamo podršku gdje god igramo! Jedva čekam naredni meč, uvjeren sam da će tribine biti sjajno popunjene. Kad su naši navijači tu, nemamo problema. Svi na 'Karađorđe'", poručio je Vukanović.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksa Vukanović fudbal FK Vojvodina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC