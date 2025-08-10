Aleksa Vukanović golčinom pokazao da je lider Vojvodine: Na pravom smo putu (VIDEO)

Još jedno sjajno veče iskusnog napadača Vojvodine.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine sa čuvali su perfektni skor u prva tri kola Superlige Srbije golčinom Alekse Vukanovića za pobjedu protiv OFK Beograda 2:1 u "Kući fudbala" Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

Vukanović je drugi put ove sezone bio heroj pobjede Voše, a o njegovom golu će se dugo pričati. Pogledajte.

Aleksa Vukanović gol na OFK Beograd Vojvodina Izvor: TV Arena sport

Nekadašnji napadač Crvene zvezde, čijim je golom 2019. godine ušla u Ligu šampiona, ove sezone igra sjajno i jedan je od najvažnijih igrača ekipe trenera Miroslava Tanjge.

"Na dobrom smo putu! Najbitnije je da imamo tri pobjede, a na nama je da još radimo i smanjimo oscilacije u igre koje imamo. Sve ide u pravom smjeru, baš onako kako smo i zacrtali", rekao je za klupski sajt Aleksa Vukanović.

Već u prvih 20 minuta meča Vojvodina je izgledala odlično na terenu. Četiri-pet šansi, veliki pritisak na protivnika...

"To je bio plan. Jak presing i što prije da postignemo gol. Prvi sam imao šansu, ali eto nisam iskoristio, kasnije smo uz pomoć cijelog tima došli do dva gola i vrijedne pobjede".

Dva spektakularna gola Vukanovića. Prvi je, nažalost, poslije pet minuta gledanja snimka – poništen. Zato je Aleksa riješio da ponovi magiju. Raketa sa 20 metara u rašljama ugla gola "romantičara".

"Nije bitno kakav je gol i ko je dao gol. Bitno je samo jedno - da Vojvodina pobijedi i da budemo na pravom putu i mjestu koje Vojvodina zaslužuje na tabeli", skromno je dodao fudbaler koji ove sezone donosi ogromnu razliku na terenu u korist svog tima.

Pred Vošom su je meč u Novom Sadu i još jedna prilika da se Tanjgin tim učvrtsti u vrhu tabele. Prvi je naredne subote od 20 časova duel protiv Javora.

"Veliki smo klub, imamo podršku gdje god igramo! Jedva čekam naredni meč, uvjeren sam da će tribine biti sjajno popunjene. Kad su naši navijači tu, nemamo problema. Svi na 'Karađorđe'", poručio je Vukanović.

(MONDO)