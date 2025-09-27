Predsjednik TSC-a: Ni Real Madrid ne bi mogao da bude šampion Srbije!

Janoš Žemberi, prvi čovjek TSC-a iz Bačke Topole, učestvovao je na panelu "Fudbal u regionu – kako podići domaće lige" na Simposaru 2025 u Sarajevu.

On je svjestan da su u ovom trenutku Crvena zvezda neprikosnovena kad je u pitanju šampionska titula, ali je pesimista i da njegov klub može postati prvak Srbije u bližoj ili daljoj budućnosti.

Sarkastično je primijetio da "u Srbiji ni Real Madrid ne bi mogao da bude prvak".

"TSC je prva ekipa koja je značajnije ulagala u infrastrukturu. Napravili smo sportski centar, akademiju za mlade uz pomoć države Mađarske, a tek kasnije stadion. Počeli smo da stvaramo dobre mlade igrače. Kako smo mi počeli, onda su krenuli i drugi da stvaraju terene u Srbiji. A kad je u pitanju titula, u Srbiji ni Real Madrid ne bi mogao biti šampion", podvukao je prvi čovjek ekipe iz Bačke Topole.

