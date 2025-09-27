logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predsjednik TSC-a: Ni Real Madrid ne bi mogao da bude šampion Srbije!

Predsjednik TSC-a: Ni Real Madrid ne bi mogao da bude šampion Srbije!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Janoš Žemberi, prvi čovjek TSC-a iz Bačke Topole, učestvovao je na panelu "Fudbal u regionu – kako podići domaće lige" na Simposaru 2025 u Sarajevu.

Predsjednik TSC-a: Ni Real Madrid ne bi mogao da bude šampion Srbije! Izvor: Mondo - Slaven Petković

On je svjestan da su u ovom trenutku Crvena zvezda neprikosnovena kad je u pitanju šampionska titula, ali je pesimista i da njegov klub može postati prvak Srbije u bližoj ili daljoj budućnosti.

Sarkastično je primijetio da "u Srbiji ni Real Madrid ne bi mogao da bude prvak".

"TSC je prva ekipa koja je značajnije ulagala u infrastrukturu. Napravili smo sportski centar, akademiju za mlade uz pomoć države Mađarske, a tek kasnije stadion. Počeli smo da stvaramo dobre mlade igrače. Kako smo mi počeli, onda su krenuli i drugi da stvaraju terene u Srbiji. A kad je u pitanju titula, u Srbiji ni Real Madrid ne bi mogao biti šampion", podvukao je prvi čovjek ekipe iz Bačke Topole.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

TSC Bačka Topola fudbal Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC