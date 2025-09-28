Besplatno na derbi u Humsku: Partizan se oglasio i časti za 80. rođendan!

Partiza je poručio da će za rođendan da časti navijače i da će na utakmici protiv Vojvodine ulaz da bude besplatan. Meč se igra 4. oktobra.

Izvor: MN PRESS

Partizan pod vođstvom Srđana Blagojevića igra sve bolje. U novoj sezoni Superlige ima sedam pobjeda na devet utakmica. Protiv OFK Beograda je rutinski slavio na gostovanju u Zaječaru (2:0). Poslije tri osvojena boda iz kluba su poručili da će da obraduju navijače za derbi kola koji se igra naredne nedjelje.

"Povodom 80 godina postojanja kluba ulaz za utakmicu Partizana i Vojvodine biće slobodan. Uskoro, 4. oktobra samo jedna adresa, Humska 1", poručili su iz Partizana na društvenim mrežama.

Povodom proslave 80 godina postojanja našeg kluba, ulaz za utakmicu FK Partizan - FK Vojvodina biće slobodan!



4. oktobra samo jedna adresa Humska 1!pic.twitter.com/IFyIfIhgWV — FK Partizan (@FKPartizanBG)September 28, 2025

Partizan i Vojvodina odigraće tako derbi 11. kola domaćeg šampionata 4. oktobra. Partizan pred taj meč ima 22 boda, dok je Vojvodina na 18.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!