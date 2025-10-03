"Hoće da se umiješaju između Zvezde i Partizana, zato ulažu dosta": Blagojević zove Grobare na derbi u Humskoj

Trener Partizana oglasio se pred meč protiv Vojvodine u subotu, na 80. rođendan crno-bijelih.

Izvor: YouTube/FK Partizan

FK Partizan u subotu uveče dočekuje Vojvodinu u derbiju kola Superlige, i to na svoj 80. rođendan u Humskoj. Ulaz je besplatan, nema obaveznog podizanja ulaznica na blagajnama, a crno-bijeli su poručili navijačima da je dovoljno da dođu sa šalom.

Trener Srđan Blagojević je u najavi meča govorio o rivalstvu dva tima koje traje decenijama.

"Poslije vječitog derbija i derbija kola protiv OFK Beograda slijedi nam još jedan derbi u Superligi. Tradicija ovih susreta postoji još iz Jugoslavije, veliki je to rivalitet, odigrano je dosta mečeva u kojima je Vojvodina bila ozbiljan protivnik Partizanu. Toga ima u istoriji, što u Novom Sadu, što u Beogradu, što u prvenstvu, što u Kupu... Sav taj rivalitet i veliki istorijat govore o tome da nas sutra očekuje svetkovina srpskog fudbala, to tako prihvatamo. Na to se nadovezuje 80. rođendan FK Partizan. Koristim priliku da čestitam rođendan klubu, navijačima, svima koji vole Partizan. Ako gledaju današnje vrijeme, vjerovatno su mnogi odustali od dolaska, ali pozivam ih ipak. Kažu da će sutra biti ljepše vrijeme, da neće biti kiše i koristim šansu da pozovem svakoga, a ujedno i unapred da zahvalim svakome ko dođe".

Lijepim rečima je govorio o narednom rivalu, naglasivši ambiciju Vojvodine da se umiješa između Zvezde i Partizana.

"Vojvodina je napravila tim koji će biti konkurent za poziciju u samom vrhu. Ekipa je sastavljena od pojedinaca sa velikim kvalitetom i iskustvom igranja, što u srpskom fudbalu, što u inostranstvu. Individualno jako dobra ekipa. Da li će biti motiva? Neće manjkati ni nama, ni njima. Ekipa je sastavljena za vrh tabele i sa tim motivom ulaze u utakmicu. Mi imamo neke svoje motive. U odnosu na posljednju utakmicu ekipe su se promijenile, posebno naša, svaka utakmica je priča za sebe, očekujem da se nešto slično dešava, bar što se tiče motiva i plana igre sa obje strane. Nadam se da će se završiti na isti način što se tiče rezultatski", rekao je Blagojević, dodavši:

"Vojvodina je sa istorijom i tradicijom, okrenuta borbi za trofeje. Po istorijatu se kao klub pozicionirao na treće mjesto, ne sumnjam da imaju veliku ambiciju, a i sva dešavanja u tom prethodnom periodu, prethodnih 10-ak godina, govore u prilog tom rivalitetu Vojvodine i Partizana. Borba sa sličnim ambicijama dovodi do toga da rivalitet raste iz godine u godinu".

Da li Vojvodina uz Zvezdu ima najpopunjeniji roster?

"Slažem se, Vojvodina i ove i prethodnih godina dosta ulaže da se postavi između Zvezde i Partizana i da osvoji trofej. To je njihova želja, koja je za dlaku izgubila borbu za Evropu prošle godine i siguran sam da nas veliki izazov čeka sutra".

Da li se brine za teren zbog kiše?

"Vjerujem da će teren biti dobar i da su ljudi koji brinu o terenu uradili sve. Ipak, ponavljam da se sutra ne očekuje kiša, pozivam navijače da dođu, da će biti ljepše vrijeme i ne sumnjam da će teren biti kako treba".

Da li se plaši da igrači podlegnu svečarskoj atmosferi povodom 80. rođendana?

"Prvo, mi smo profesionalci. Drugo, cijele nedjelje radimo na tome da skrenemo misli samo na utakmicu, ne na proslavu, ne možemo da učestvujemo u svečarskom dijelu sem na 90 minuta koliko traje utakmica. Tako hoćemo da doprinesemo uspješnosti sutrašnje proslave".

Partizan je spreman i kadrovski, jer će odsustvovati samo jedan igrač.

"Bolestan je samo Ivan Vasiljević i neće biti u konkurenciji, ostali su zdravi, spremni, orni. Imam jednu do dvije dileme za utakmicu i to ćemo riješiti sutra u toku dana", dodao je Srđan Blagojević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!