"Imamo novac, njihova je odluka": Ostoja Mijailović objasnio zašto Partizan još nije doveo centra

Prvi čovjek KK Partizan Ostoja Mijailović poručio da o pojačanjima odlučuju Zoran Savić i Željko Obradović.

Željko Obradović je tražio centra i plejmejkera, a da li će mu predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović ispuniti želju? U današnjem razgovoru za "Sportski žurnal" otkrio je da je novac obezbijeđen, a da odluku o pojačanjima ne donosi on.

"To će prije da vam kažu Željko Obradović i Zoran Savić. Ja se miješam u domen odobrenja troškova i obezbjeđivanja novca. A budžet za centra imamo.Opredjeljenje struke je da angažujemo igrača samo ako može da nas učini boljim timom, ne zbog kvantiteta. I u tome imaju moju podršku", kazao je prvi čovjek Partizana koji je na taj način umirio navijače koji su i te kako nestrpljivi oko završetka rostera.

Na rođendan Partizana istakao je da vjeruje da je klub na pravom putu i da "niko ne može da zabrani da će opet doći dan kad će biti šampioni Evrope", što je želja koja postoji kod njega od kada je na čelu crno-bijelih.

"U sportskom smislu - da (želja da Partizan osvoji Evroligu, prim. aut.) Inače, moja velika želja je i da naš voljeni klub nastavi da raste, da obezbijedimo desetogodišnju licencu za Evroligu i da se Partizan više nikada ni približno ne nađe u situaciji u kojoj sam ga zatekao kad sam postao predsjednik", kazao je Mijailović.

Prema njegovim riječima, Partizan je zavolio u sedmom razredu nakon derbija sa Crvenom zvezdom, dok dobro pamti i kako je gledao finale u Istanbulu 1992. godine.

"Nezaboravno finale gledao sam s porodicom, u rodnom selu. Naravno, znali smo da proslavimo!", naglasio je on.

