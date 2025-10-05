"Ne znam kako se zove, ali sam vidio da me sa njim porede": Murinen otkrio zašto je došao u Partizan

Mika Murinen je posljednje pojačanje Partizana i otvoreno je pričao o tome zašto je odlučio da dođe u Srbiju i da ne zna ko je Jan Veseli sa kim ga porede zbog sličnih predispozicija.

Mika Murinen je posljednje pojačanje Partizana, dok se čeka rješenje na poziciji centra. Supertalentovani Finac je prava "bomba" crno-bijelih pošto je poslije sjajnih partija na Eurobasketu došao u centar pažnje. Imao je mnogo opcija, na kraju je odlučio da dođe u tim Željka Obradovića.

Zašto? Objasnio je to on sam.

"Poslije Eurobasketa sam se vratio u Finsku i agent mi je rekao da je Partizan zainteresovan, tako je počelo. Imao sam nekoliko opcija koje sam razmatrao - da li da se vratim u srednju školu u Ameriku, bilo je ponuda i iz drugih liga, na kraju sam odlučio da dođem ovdje. Zašto? Bez dileme ću ovdje najviše da napredujem nego što bi bio slučaj da sam ostao u srednjoj školi, tako sam razmišljao. Bolje ću se pripremiti za koledž i NBA. Imam najboljeg trenera svih vremena, sjajne saigrače, hoću da učim i napredujem. Igraću u Evroligi i očekujem teške utakmice", rekao je Murinen za "Mozzart sport".

Imao je već i razgovor sa trofejnim stručnjakom, a tek će da dobija savjete od Željka Obradovića.

"Dobro je prošao prvi susret sa trenerom Obradovićem. Rekao mi je nekoliko veoma mudrih stvari na terenu, generalno o košarci."

Prisjetio se finski košarkaš i utakmice protiv Srbije koju je njegova reprezentacija dobila i napravila iznenađenje.

"Omiljena utakmica mi je protiv Srbije, velika pobjeda, bilo je baš dobro. Očekivao sam da možemo da pobijedimo, uvijek vjerujem u svoj tim i u svaku utakmicu ulazim sa tim ciljem, bez obzira na rivala. Sa tog meča su mi omiljeni detalji dvije uzastopne trojke, a ne zakucavanje. Dobro sam se osjećao, to je moj posao."

Po predispozicijama i godinama navijači ga porede sa Janom Veselim. I Čeh je bio poznat po spektakularnim zakucavanjima.

"Najviše mi odgovara pozicija krila. Nekada sam igrao kao plej, počeo sam na toj poziciji. Čuo sam da me navijači Partizana porede sa jednim bivšim igračem, ne znam mu ime. Vidio sam slike, premlad sam da se sjećam tog perioda. Znam da igra u Barseloni, ali nisam gledao njegove hajlajtse."

Za kraj je upitan i šta očekuje da će da se desi kada i on bude zakucao u Areni.

"Letiće flaše vode po parketu", zaključio je Murinen.