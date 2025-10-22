logo
Bivši pomoćnik Željka Obradovića dobio otkaz u Grčkoj: Karaičića skupo koštala serija poraza

Bivši pomoćnik Željka Obradovića dobio otkaz u Grčkoj: Karaičića skupo koštala serija poraza

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bogdan Karaičić, nekadašnji pomoćnik Željka Obradovića, dobio je otkaz u Grčkoj.

Bogdan Karaičić dobio otkaz u Arisu Izvor: MN PRESS

Bogdan Karaičić dobio je otkaz u Arisu. Doskorašnji pomoćnik Željka Obradovića nalazio se pod velikim pritiskom poslije serije loših rezultata i četiri poraza u nizu. Posljednji trijumf upisan je pre 8. oktobra i od tada je presija dodatno počela da raste, do toga da je saopšteno da je sa njim raskinuta saradnja

"Prekinuta je saradnja sa Bogdanom Karaičićem. Menadžment kluba i generalni menadžer Nikos Zisis održali su sastanak sa njim i saopštili mu odluku. Zahvalni smo mu na doprinosu i svemu što je uradio za tim. Želimo mu sve najbolje u nastavku karijere", stoji u saopštenju kluba..

Poslije poraza od Manrese pojedini grčki mediji počeli su da puštaju informacije da je Karaičić pred otkazom i da nije jedini, već da bi sa njim mogao da ode i bivši NBA igrač Brin Forbs. Samo dan kasnije sve to je potvrđeno...

Karaičić je u Grčku došao sa titulom pošto je bio prvi trener Partizana u domaćem šampionatu i osvojio je KLS pobjedom protiv Crvene zvezde. Ujedno je i selektor Jermenije. Prije dolaska u Aris bio je pomoćnik u Partizanu, Megi, Crvenoj zvezdi, Lokomotivi Kuban...

"Razumijem zvižduke navijača"

Izvor: MN PRESS

Poslije poraza od Manrese navijači Arisa su zvižducima ispratili igrače i Karaičića. Momenti koji svakako nisu bili prijatni, a o tome je na konferenciji poslije meča pričao Bogdan.

"Razumijem razočaranje i nestrpljenje. Nije prijatno kada te isprate zvižducima, ali razumijem. Pritisak je takav, ponekad može da te slomi, a ponekad da te pokrene. Moramo da budemo bolji i to je moj posao i moja odgovornost. Nije prihvatljivo da izgubimo četiri meča zaredom i da ovako izgledamo", rekao je Karaičić na konferenciji poslije meča.

