logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jusuf Nurkić: "U životu ovo nisam doživio"

Jusuf Nurkić: "U životu ovo nisam doživio"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Jusuf Nurkić igra košarku života u Juti i osjeća se poštovano u novom klubu u koji je došao ljetos, kada je bio otpisan u Šarlotu.

jusuf nurkic ovo nisam dozivio u zivotu Izvor: Youtube/BASKETMAN/printscreen

Jusuf Nurkić odigrao je prethodne noći jednu od najboljih partija u karijeri. Iako je njegova Juta izgubila od Bostona (129:119), Nurkićeva partija glavni je utisak večeri jer je bio na korak od tripl-dabla i praktično je bez greške napustio parket, pokazavši da nikad nije bio u boljoj formi.

Nurkić je zabilježio 29 poena, imao je po osam skokova i osam asistencija, na sve to imao je tek jedan promašaj iz igre. Šutirao je 8/9 za dva poena, 2/2 za tri, dok je promašio i jedno slobodno bacanje (4/5) za 34 minuta na parketu. Partija koja je vrijedna aplauza, kao i pitanja - šta se to desilo u posljednjih nekoliko godina kada je Nurkić bio "problem" za klubove u kojima je igrao.


Kako objašnjava Nurkić - sve je do organizacije za koju sada igra jer je u Juti našao savršeno uređen sistem, kao i do toga što mu prvi put trener bezranično vjeruje. Tako da je za njegov uspon zaslužan prije svih Vil Hardi (37 godina).

"Da li šutiram više? Ne. Šutiram kada mogu, imam samopouzdanja, ali to je do trenera Vila. Vjeruje mi. Samo ponavljam rutinu s treninga i rekao mi je da će se sve isplatiti tokom sezone. Ne mogu dovoljno da mu se zahvalim koliko je bio strpljiv sa mnom", rekao je Nurkić i "pecnuo" bivše trenere: "Cijelu karijeru nisam imao ovakvog trenera. Imao sam teške trenutke tokom karijere, ali nikada nisam imao ovakvu podršku".

"Drugi treneri me kažnjavali"

Kada kaže da Nurkić ovo u životu nije doživio, a znamo da je u 32. godini, to se odnosi i na sve one trenere s kojima je radio u NBA, počevši od Majkla Melouna kod koga je prvo bio ispred Nikole Jokića, pa u njegovoj sjenci.

"Neki treneri te kažnjavaju igrao dobro ili loše, bez obzira na sve. Vil Hardi je glasan na treningu, utakmicama, bio je strpljiv. Na utakmicama mi je govorio da vjeruje u mene, davao mi je minute i nije me grdio kada uzimam šuteve i na početku napada. Dobar je prema svima, ne samo prema meni", dodao je Nurkić.

"Bilo je trenera koji mi nisu dali da šutiram za tri poena, posebno 2014. godine na početku karijere. Ali, to je drugačija košarka bila. Trener ne kažnjava igrače zbog grešaka", naglasio je centar iz BiH.

Kako se Nurkić probudio?

Odlazak iz Denvera u Portland donio je dosta toga dobrog Nurkiću, ali potom je njegova minutaža padala i ekipa mu nije dovoljno vjerovala u napadu, pa je trejdovan u Finiks i Šarlot, gdje se ne zna gdje se lošije snašao.

Ove sezone Nurkić bilježi 9,3 poena, 9,6 skokova i 4,2 asistencija po meču.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:31
Jusuf Nurkić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jusuf Nurkić NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC