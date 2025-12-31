Jusuf Nurkić: "U životu ovo nisam doživio"

Jusuf Nurkić igra košarku života u Juti i osjeća se poštovano u novom klubu u koji je došao ljetos, kada je bio otpisan u Šarlotu.

Jusuf Nurkić odigrao je prethodne noći jednu od najboljih partija u karijeri. Iako je njegova Juta izgubila od Bostona (129:119), Nurkićeva partija glavni je utisak večeri jer je bio na korak od tripl-dabla i praktično je bez greške napustio parket, pokazavši da nikad nije bio u boljoj formi.

Nurkić je zabilježio 29 poena, imao je po osam skokova i osam asistencija, na sve to imao je tek jedan promašaj iz igre. Šutirao je 8/9 za dva poena, 2/2 za tri, dok je promašio i jedno slobodno bacanje (4/5) za 34 minuta na parketu. Partija koja je vrijedna aplauza, kao i pitanja - šta se to desilo u posljednjih nekoliko godina kada je Nurkić bio "problem" za klubove u kojima je igrao.

Kako objašnjava Nurkić - sve je do organizacije za koju sada igra jer je u Juti našao savršeno uređen sistem, kao i do toga što mu prvi put trener bezranično vjeruje. Tako da je za njegov uspon zaslužan prije svih Vil Hardi (37 godina).

"Da li šutiram više? Ne. Šutiram kada mogu, imam samopouzdanja, ali to je do trenera Vila. Vjeruje mi. Samo ponavljam rutinu s treninga i rekao mi je da će se sve isplatiti tokom sezone. Ne mogu dovoljno da mu se zahvalim koliko je bio strpljiv sa mnom", rekao je Nurkić i "pecnuo" bivše trenere: "Cijelu karijeru nisam imao ovakvog trenera. Imao sam teške trenutke tokom karijere, ali nikada nisam imao ovakvu podršku".

"Drugi treneri me kažnjavali"

Kada kaže da Nurkić ovo u životu nije doživio, a znamo da je u 32. godini, to se odnosi i na sve one trenere s kojima je radio u NBA, počevši od Majkla Melouna kod koga je prvo bio ispred Nikole Jokića, pa u njegovoj sjenci.

"Neki treneri te kažnjavaju igrao dobro ili loše, bez obzira na sve. Vil Hardi je glasan na treningu, utakmicama, bio je strpljiv. Na utakmicama mi je govorio da vjeruje u mene, davao mi je minute i nije me grdio kada uzimam šuteve i na početku napada. Dobar je prema svima, ne samo prema meni", dodao je Nurkić.

"Bilo je trenera koji mi nisu dali da šutiram za tri poena, posebno 2014. godine na početku karijere. Ali, to je drugačija košarka bila. Trener ne kažnjava igrače zbog grešaka", naglasio je centar iz BiH.

Kako se Nurkić probudio?

Odlazak iz Denvera u Portland donio je dosta toga dobrog Nurkiću, ali potom je njegova minutaža padala i ekipa mu nije dovoljno vjerovala u napadu, pa je trejdovan u Finiks i Šarlot, gdje se ne zna gdje se lošije snašao.

Ove sezone Nurkić bilježi 9,3 poena, 9,6 skokova i 4,2 asistencija po meču.

