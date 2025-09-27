"Dodao sam koji kilogram, radio sam dosta na tome": Aleksej Pokuševski snažniji počinje novu sezonu u Partizanu

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski govorio je za MONDO u najavi nove sezone.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Krilni košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski (23) spreman je i oporavljen na startu svoje druge sezone u Partizanu. Tokom priprema je povrijedio zglob i zato nije putovao u Australiju, ali to je ostalo za njim i sada je potpuno na raspolaganju treneru Željku Obradoviću.

"Pred početak sam imao problem sa zglobom i odlučili smo da je bolje da ostanem u Srbiji i da radim na sebi, to je sve prošlo", kazao je on za MONDO u petak, na "Media day"-u Evrolige.

Prošlu sezonu obilježio je veliki broj "tijesnih" utakmica u Evroligi, odlučenih u dramatičnim završnicama, na jednu ili dvije lopte. Rođeni Novosađanin očekuje istu situaciju i sada.

"Biće i ova godina ista. Veoma je konkurentna Evroliga, biće mnogo dobrih ekipa, kao i prošle godine. Mislim da je bitno da svaku utakmicu shvatimo mnogo ozbiljno i da radimo sve što možemo za pobjedu"

Koliko se osjeća bolje u odnosu na prošlu sezonu?

"Naviknutiji sam sigurno i bolji vjerovatno, to će se pokazati na terenu. Osjećam se mnogo bolje na početku priprema. Znam trenera, sistem i vjerujem da će sve izgledati dobro od početka sezone".

Tokom ljeta je radio i na fizičkoj masi.

"Bitno mi je da sam prije svega fizički zdrav. Na tome sam radio dosta. Dodao sam i koji kilogram, dobro se osjećam na terenu i to mi je najbitnije. Vjerujem da ću i košarkaški to da ispratim".

Novi krilni centar Partizana Džabari Parker poručio je da je došao da osvoji Evroligu.

"Kad se igra u Partizanu, to je jedino pravilno razmišljanje. On sigurno zna gdje je došao, mi svi ostali što smo tu imamo samo jedan cilj"

Pokuševski je poslao i poruku navijačima.

"Poruka je da smo mnogo srećni što ćemo opet moći pred njima da igramo. Ja lično, mnogo, vjerujem i svi ostali, to je posebno iskustvo, nedavno smo pričali o tome i jedva čekamo da se vratimo u Arenu"

Da li će biti i više njegovih reakcija?

"Vidjećemo, moguće, navikao sam se malo, pa je moguće", nasmijao se Pokuševski za kraj.

Crno-bijeli će prvi meč u novoj sezoni igrati u utorak u Dubaiju, a trener Željko Obradović poručio je u petak iz Beogradske arene da je dočekao da ima cijeli tim na raspolaganju na treningu.