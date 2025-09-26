logo
"Pitali me gdje sam ga našao, nije on moja familija": Mijailović javno demantovao ono što spočitavaju Partizanu

Autori Mladen Šolak Autori Nemanja Stanojčić
0

Predsjednik Partizana se oglasio o opredjeljenju kluba da dovodi mlade igrače, na čelu sa Mikom Murinenom. "Spočitavali su nam rad sa mladima, nije istina da se ne razvijaju kod nas".

Ostoja Mijailović o Urošu Mijailoviću i mladima u Partizanu Izvor: M.M./ATAIMAGES

Potvrđeni dolazak mladog Finca Mike Murinena (17 godina) u Partizan dio je šireg plana crno-bijelih da uz osvajanje trofeja "izbacuju" mlade igrače.

O tome je u petak na konferenciji za novinare govorio predsjednik kluba Ostoja Mijailović, sa akcentom na dovođenje finskog vunderkinda iz Sjedinjenih Država, gdje je igrao u srednjoškolskom uzrastu.

"Spočitavali su nam rad sa mladim igračima, Tristan Vukčević blista u NBA, Aleksa gradi karijeru. Vidjeli ste i mog prezimenjaka (Uroša) Mijailovića. (Dragan Kićanović) me zvao da me pita gdje sam ga našao u familiji, nije on moja familija. Ta djeca su osvojila KLS. Nije istina da Partizan nije mjesto gdje se ne razvijaju mladi igrači. Naš cilj su trofeji, ali i da damo mlade igrače. Dolazak Murinena je dokaz da Partizan radi sa mladima", rekao je Mijailović na konferenciji za novinare pred početak sezone.

Uroš Mijailović bio je dio Partizanovog tima u domaćoj Superligi i jedan od igrača koji su donijeli titulu nacionalnog prvaka.

"Pregovarali smo sa Murinenom prije drugih"

Kazao je Mijailović da su kontakti sa Mikom Murinenom počeli i prije nego što je "eksplodirao" na Eurobasketu u Letoniji.

"Svjestan je on da je jedan od najtalentovanijih igrača. Svestan je da će biti pozicioniran na nekom od NBA draftova. Došao je da se razvija. Zoran Savić sa skautima je vrijedno radio, vidjeli smo ga i prije Eurobasketa. Mi smo bili u pregovorima sa njim i prije nego što su drugi počeli. Imamo na radaru još jednog mladog igrača iz Australije, razmišljamo o njemu. Ulagaćemo u mlađe kategorije. Napravili smo promjene, došao je Tepić za direktora mladih kategorija. Sa Metalcem iz Valjeva smo potpisali saradnju, upravljamo tim klubom. Naš juniorski tim imaće tu međustanicu, to je vrhunski tim koji igra u srpskoj ligi", dodao je predsjednik srpskog i regionalnog šampiona.

Mika Murinen zvanično je potpisao za Partizan ovog petka i uskoro će se pridružiti ekipi Željka Obradovića uoči početka nove sezone. Crno-bijeli će ući u takmičarsku 2025/26 gostovanjem Dubaiju u Evroligi u utorak.

Tagovi

Ostoja Mijailović KK Partizan košarka

