Trener Partizana Željko Obradović otkrio detalje svog razgovora sa Džabarijem Parkerom, novim krilnim centrom crno-bijelih

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/MN Press

"Želim da osvojim titulu Evrolige sa Partizanom", rekao je novi as Partizana Džabari Parker (30 godina, 203 centimetra) u razgovoru sa novinarima na "Media-deju" u Beogradskoj areni.

Trener Partizana Željko Obradović rekao je da je nekadašnji drugi "pik" NBA drafta 2014. isto izgovorio i u razgovoru sa njim.

"To je nešto najbolje što može da dođe sa strane igrača. To mi je rekao kada je dolazio. On je neko ko obožava košarku. U našoj posljednjoj utakmici u Australiji je insistirao da igra 40 minuta. Kada sam ga izveo u trećoj četvrtini, rekao je na španskom mom pomoćniku 'vraćam se da igram posljednju četvrtinu bez izmjene. Mnogo voli košarku i to pokazuje na svakom treningu, na utakmicama je to već pokazao, kao i koliko je ambiciozan, koliku želju ima i koliko želi da osvaja trofeje", rekao je Obradović.

"Fali nam igrač, radimo na tome"

Vidi opis "Hoće da osvojimo Evroligu, neće da izađe iz igre": Najveće pojačanje Partizana već oduševilo Željka Obradovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Savino Paolella / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Trenera Partizana govorio je i o aktuelnoj potrazi za centrom.

"Fali nam najmanje jedan visoki igrač. Radimo na tome. Nije laka situacija, s obzirom na stanje na tržištu. Naravno da ne želimo da dovodimo po bilo koju cijenu, već igrača koji bi mogao da pomogne ekipi, da nam donese nešto i ako bi mogao nešto da promijeni".

Ono što raduje sve u Partizanu je povratak na teren oporavljenih igrača, Tajrika Džounsa i Alekseja Pokuševskog, kao što se u Australiji poslije duge pauze vratio i plejmejker Karlik Džouns.

"Juče i danas imali smo trening u kompletnom sastavu. To je ohrabrujuće, imamo sutra još jedan trening i potom putujemo u Dubai u nedjelju. Oporavili su se i Tajrik i Pokuševski. Bonga je u dobrom stanju. Mentalno u izuzetno dobrom stanju, s obzirom na to kakvo je imao ljeto", rekao je Obradović.

Pred početak sezone utakmicom protiv Dubaija u utorak u gostima, u okviru 1. kola Evrolige, "Žoc" je govorio i o ambicijama.

"Ambicije su uvijek veoma važne. Imamo iskustvo od prošle godine, prije svega koliko je Evroliga izjednačena i koliko nam je malo falilio jer smo neke utakmice gubili na jednu loptu. Nadam se da će nam to iskustvo pomoći da ove godine te ambicije pretočimo u nešto što bismo svi voljeli da bude na kraju Evrolige", naglasio je Željko Obradović.