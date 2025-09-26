logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mika Murinen je upravo potpisao za Partizan": Ostoja Mijailović potvrdio transfer bombu crno-bijelih

"Mika Murinen je upravo potpisao za Partizan": Ostoja Mijailović potvrdio transfer bombu crno-bijelih

Autori Mladen Šolak Autori Nemanja Stanojčić
0

Predsjednik Partizana potvrdio da je Finac novi igrač crno-bijelih.

Mika Murinen potpisao za Partizan Izvor: EPA/KIMMO BRANDT/MN Press

Finski krilni centar Mika Murinen zvanično je novi košarkaš Partizana. Tinejdžer od 17 godina koji je bio senzacija minulog Eurobasketa definitivno će pojačati crno-bijele i to je klub saopštio u četvrtak popodne, na konferenciji za novinare predsjednika Ostoje Mijialovića..

Prvi čovek crno-bijelih želio je da prvi saopšti tu informaciju javnosti: "Imam vijest koja se desila pre 15-20 minuta i nije namješteno. Mika Murinen je potpisao ugovor na sezone i to je velika vijest za naš klub. Došao je jedan od najtalentovanijih igrača i hoću da čestitam svima na tome", rekao je Mijailović.

Prethodno Željko Obradović nije želio da priča o dolasku američkog srednjoškolca, koji je poslije sjajnog nastupa na Eurobasketu zvanično odustao od koledža i odlučio da postane profesionalac - u Partizanu.

Energični tinejdžer dolazi iz Sjedinjenih Država, gdje je igrao za srednju školu Sanrajs Kristijan akademi, a u Partizan dolazi iz Arizona Kompas Prep programa. Nakon što je na Eurobasketu bio važan faktor u pobjedi Finske protiv Srbije, sa saigračima je učestvovao u polufinalu i dobio nagradu za "Igrača u usponu" Evropskog prvenstva.

Prosječno je u dresu Finske ovog leta postizao po 6,6 poena, uz 1,9 skokova i uz atraktivne skokove i već stečen nadimak "Slim Džizus" (Slim Jesus, Mršavi Isus") pobrao je i simpatije navijača, oduševljenih njegovim fizičkim sposobnostima.

Kao što smo naveli, Željko Obradović nije htio da unaprijed govori o planu za mladog Finca, ali biće interesantno vidjeti kada i koliko će ga koristiti u sezoni koju će Partizan početi sljedeće sedmice, utakmicom protiv Dubaija u gostima u utorak.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC