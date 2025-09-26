Željko Obradović o Murinenu u Partizanu: "Molio bih vas da mi kažete"

Trener Partizana bio upitan da li će finski vunderkind doći u Partizan

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/EPA/TOMS KALNINS

Trener KK Partizan Željko Obradović odgovorio je da nije obaviješten da li će mladi Finac Mika Murinen (17) zaigrati za njegov tim.

"Molio bih vas, ako imate neku informaciju, da mi neko nešto da, da saznam nešto novo", nasmijao se Obradović, upitan za dolazak jedne od senzacija minulog Eurobasketa.

Finski košarkaš i američki srednjoškolac doveden je u vezu sa crno-bijelima u četvrtak uveče, kada su mediji u Grčkoj najavili njegov dolazak na pregovore u Beograd već ovog petka.

Njegov menadžer Tedi Arčer je potom rekao američkim medijima da je Murinen odustao od povratka u srednju školu i koledža, kao i da je odlučio da postane profecionalac. Tako, rekao je da Mika Murinen vodi pregovore sa timovima iz Evrope, Australije i iz "drugih zemalja".

Oglasila se i njegova majka Jeni Laksonen, takođe bivša košarkašica, rekla je da je njen sin odrastao gledajući atmosferu na košarkaškim utakmicama u Srbiji i na drugim "vatrenim" terenima.

"Od kada je bio dijete Mika je obožavao taj cjelokupni duh i atmosferu koju imaju srpski timovi i ekipe kao što je Panatinaikos na primjer", izjavila je ona i raspalila maštu navijača. Povrh toga, i sam Murinen je zapratio Partizan na Instagramu dodatno podgrijao nade navijača crno-bijelih da će zaista doći u tim iz Humske.