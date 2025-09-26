logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan ne staje, dolazi plejmejker Golden Stejta: Taran Armstrong uveliko pregovara sa crno-bijelima

Partizan ne staje, dolazi plejmejker Golden Stejta: Taran Armstrong uveliko pregovara sa crno-bijelima

Autor Mladen Šolak
0

Crno-bijeli našli pojačanje na poziciji organizatora igre.

Partizan dovodi Tarana Armstronga iz Golden Stejta Izvor: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia/MN Press

Partizan je našao novog plejmejkera - Australijanaca Tarana Armstronga (23, 196 cm). Isti izvor koji je prije 24 sata najavio dolazak Mike Murinena sada je objavio da je Armstrong prva opcija crno-bijelih za mjesto organizatora igre. I ne samo to, već su dvije strane uveliko u pregovorima oko detalja ugovora.

Taran Armstrong trenutno je igrač Golden Stejt Voriorsa, na "dvosmjernom" ugovoru, koji mu omogućave da igra za razvojni tim slavne NBA franšize. Iz rodne Tasmanije stigao je u Ameriku na koledž Kalifornija Baptist, mada je profesionalnu karijeru počeo u svojoj zemlji.

U NBA je stigao prošle zime, na poziv Golden Stejt Voriorsa, kada je postao prvi igrač sa ostrva Tasmanija (240 kilometara južno od Australije) koji je potpisao u NBA.

Armstrongov dolazak uklopio bi se u najavu predsjednika Partizana Ostoje Mijailovića da crno-beli žele i da razvijaju igrače i da osvajaju trofeje. Uz pregovore sa Australijancem, crno-bijeli aktivno traže i rješenje za goruću, centarsku poziciju, na kojoj je Partizanu potrebno bar jedno pojačanje.

"Fali nam najmanje jedan visoki igrač. Radimo na tome. Nije laka situacija, s obzirom na stanje na tržištu. Naravno da ne želimo da dovodimo po bilo koju cijenu, već igrača koji bi mogao da pomogne ekipi, da nam donese nešto i ako bi mogao nešto da promijeni", rekao je trener Partizana Željko Obradović novinarima u petak.

KK Partizan počeće sezonu 2025/26 u utorak, gostovanjem Dubaiju u 1. kolu Evrolige.

Bonus video: Željko Obradović pred početak sezone

Pogledajte

05:01
Željko Obradović izjava pred novu sezonu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC