Partizan ne staje, dolazi plejmejker Golden Stejta: Taran Armstrong uveliko pregovara sa crno-bijelima

Crno-bijeli našli pojačanje na poziciji organizatora igre.

Partizan je našao novog plejmejkera - Australijanaca Tarana Armstronga (23, 196 cm). Isti izvor koji je prije 24 sata najavio dolazak Mike Murinena sada je objavio da je Armstrong prva opcija crno-bijelih za mjesto organizatora igre. I ne samo to, već su dvije strane uveliko u pregovorima oko detalja ugovora.

Taran Armstrong trenutno je igrač Golden Stejt Voriorsa, na "dvosmjernom" ugovoru, koji mu omogućave da igra za razvojni tim slavne NBA franšize. Iz rodne Tasmanije stigao je u Ameriku na koledž Kalifornija Baptist, mada je profesionalnu karijeru počeo u svojoj zemlji.

U NBA je stigao prošle zime, na poziv Golden Stejt Voriorsa, kada je postao prvi igrač sa ostrva Tasmanija (240 kilometara južno od Australije) koji je potpisao u NBA.

Armstrongov dolazak uklopio bi se u najavu predsjednika Partizana Ostoje Mijailovića da crno-beli žele i da razvijaju igrače i da osvajaju trofeje. Uz pregovore sa Australijancem, crno-bijeli aktivno traže i rješenje za goruću, centarsku poziciju, na kojoj je Partizanu potrebno bar jedno pojačanje.

"Fali nam najmanje jedan visoki igrač. Radimo na tome. Nije laka situacija, s obzirom na stanje na tržištu. Naravno da ne želimo da dovodimo po bilo koju cijenu, već igrača koji bi mogao da pomogne ekipi, da nam donese nešto i ako bi mogao nešto da promijeni", rekao je trener Partizana Željko Obradović novinarima u petak.

KK Partizan počeće sezonu 2025/26 u utorak, gostovanjem Dubaiju u 1. kolu Evrolige.

