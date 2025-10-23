Trener Partizana Željko Obradović otkrio je da se traži rješenje na bekovskoj poziciji nakon povreda Šejka Miltona i Karlika Džonsa.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Pariza u 6. kolu Evrolige, a i dalje se govorio o teškoj povredi Karlika Džonsa koja će ga odvojiti od terena na makar tri mjeseca. Crno-bijeli će morati da reaguju na tržištu, kao jedna od opcija se pominjao povratak Ifea Lundberga, a na tu temu je govorio trener Željko Obradović.

U tim se još uvijek nije vratio ni Šejk Milton koji će propustiti duel srpskog i francuskog tima u petak. Obradović je u više navrata ponovio da traže pojačanje na poziciji centra, dok će morati da pronađu rješenje i na bekovskoj poziciji.

"Situacija je ista kao što je bila što se tiče visokog igrača - i dalje smo zainteresovani da dovedemo nekog. Poslije ovoga sa Karlikom i Miltonom dovela nas je do toga da razmišljamo i o beku. Gledamo opcije i probaćemo da nađemo nešto. Milton izgleda sve bolje, sigurno neće igrati u petak. Naravno, vidjećemo kako će da se osjeća poslije nedjelje, pa ćemo donijeti odluku za narednu sedmicu", rekao je Obradović pred meč sa Parizom.

Iskusni stručnjak kaže da Ife Lundberg nije opcija i da je odluka o njegovoj konačnoj sudbini u Humskoj donesena još ljetos.

Vidi opis "Odluka o Lundbergu je davno donesena": Partizan traži beka, Obradović izričit o Zvezdinom Batleru Košarkaš Crvene zvezde Jago dos Santos i košarkaš Partizana Ife Lundberg. Ife Lundberg Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

"Lundberga kao opciju nijednog trenutka nisam razmatrao. Ne vjerujem ni bilo ko drugi u klubu, ta odluka je donesena još ljetos, ali da se ne vraćamo na to. To su stvari koje su bile i donesene ljetos".

Crvena zvezda je angažovala Džereda Batlera koji je navodno bio na meti Partizana, ali je Obradović odgovorio u svom stilu.

"Neću da pričam o drugim klubovima, niti me zanima ko se i kako pojačao. Pričam o Partizanu, dao sam konkretan odgovor, da smo na tržištu, da gledamo opcije i ako budemo našli nešto što je interesantno, probaćemo da ga dovedemo".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!