"Sjedim sa Srbima i učim srpski od Bogdana": On je transfer bomba Partizana i rekao nam je da ga NBA ne zanima

Bruno Fernando je još prije dvije godine za MONDO pričao o Srbiji, Srbima i Bogdanu Bogdanoviću. Sada je izgleda na korak od Partizana.

Izvor: MN PRESS

"Grobari" mjesecima čekaju još jednog centra u sastavu Partizana, a iako su sve oči bile uprte u otpuštene igrače iz NBA lige na kraju će to pojačanje izgleda stići iz Real Madrida. U pitanju je Angolac Bruno Fernando koga smo upoznali na Filipinima.

Na otvaranju Mundobasketa u Manili igrao je prvi meč i dao je Italiji 14 poena uz 7 skokova. U najvećoj dvorani na svijetu "Filipino Areni" pričao nam je o Bogdanu Bogdanoviću i Srbiji!

"Bogi! U istom smo hotelu pa stalno pričamo. Reprezentativci Srbije sjede odmah pored nas za ručkom i družimo se. Svaki put kada se vidimo pričamo i naravno pomalo razmjenjujemo poruke. To bi bio sjajan duel, nešto čemu se radujemo. Puno bi značilo i meni i njemu da igramo jedan protiv drugog ovdje na Svjetskom prvenstvu, ali brinućemo o njima kada god dođe to vrijeme", počeo je Bruno Fernando priču za srpske medije.

Pogledajte 04:48 Bruno Fernando o Bogdanu Bogdanoviću Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Kad igramo Bogdan i ja, nije bitan NBA

Na tom Mundobasketu Srbija je došla do srebra, a Angola je završila kao treća u svojoj grupi. Pobijedili su afrički šampioni Filipine, izgubili od Italije i Dominikanske republike, a dok je to trajalo NBA ga nije zanimao.

"Sada je NBA nebitan! Ne brinemo o NBA, sada je Svjetsko prvenstvo u košarci, ja nosim dres Angole i to je jedino bitno! Volim košarku i igraću košarku kad god mogu. Volim moju zemlju, to mi mnogo znači. Uvijek mi je čast da nosim taj dres i da predstavljam svoju zemlju", rekao je on.

Sada 27-godišnji centar iz Luande završio je dvije godine na Merilendu, a zatim je igrao dvije godine za Atlantu, godinu dana za Boston, Hjuston i Toronto. Dok je igrao sa Bogdanom Bogdanovićem pomalo je učio i srpski.

"Nije me još naučio srpski, ali večeras ćemo da pričamo!", rekao nam je tada. Da li je vrijeme da sada upotrebi znanje iz te večeri?