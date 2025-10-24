Partizan odriješio kesu: Poznato koliko će Bruno Fernando zarađivati u Partizanu

Novi centar Partizana Bruno Fernando dogovorio je saradnju na dve godine.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan konačno je pronašao centra. U pitanju je doskorašnji igrač Reala Bruno Fernanado, a sada je poznato i pod kojim uslovima stiže snažni Angolac. Nekadašnji NBA igrač će potpisati ugovor na dvije godine prema informacijama domaćih medija.

Kako se navodi, Partizan će platiti Realu 100.000 evra za "slobodu" Fernanda, dok će za dvije godino koliko se očekuje da će igrati u Beogradu zaraditi ukupno tri miliona evra.

Do ovog momenta Fernando je odigrao pet mečeva u Evroligi, sa prosjekom od 4,4 poena i 3,4 skokova. Što se tiče njegovih uslova u Realu, Angolac je imao garantovan ugovor do kraja sezone vrijedan oko dva miliona evra, prenio je Mundo Deportivo.

U Španiju je stigao iz NBA lige gdje je prethodno igrao za Toronto Reptorse, a nosio je još dresove Atlante, Hjustona i Boston Seltiksa, ali je uglavnom igrao za razvojne timove.