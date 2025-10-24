logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan odriješio kesu: Poznato koliko će Bruno Fernando zarađivati u Partizanu

Partizan odriješio kesu: Poznato koliko će Bruno Fernando zarađivati u Partizanu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novi centar Partizana Bruno Fernando dogovorio je saradnju na dve godine.

Bruno Fernando plata u Partizanu Izvor: MN PRESS

KK Partizan konačno je pronašao centra. U pitanju je doskorašnji igrač Reala Bruno Fernanado, a sada je poznato i pod kojim uslovima stiže snažni Angolac. Nekadašnji NBA igrač će potpisati ugovor na dvije godine prema informacijama domaćih medija.

Kako se navodi, Partizan će platiti Realu 100.000 evra za "slobodu" Fernanda, dok će za dvije godino koliko se očekuje da će igrati u Beogradu zaraditi ukupno tri miliona evra.

Do ovog momenta Fernando je odigrao pet mečeva u Evroligi, sa prosjekom od 4,4 poena i 3,4 skokova. Što se tiče njegovih uslova u Realu, Angolac je imao garantovan ugovor do kraja sezone vrijedan oko dva miliona evra, prenio je Mundo Deportivo. 

U Španiju je stigao iz NBA lige gdje je prethodno igrao za Toronto Reptorse, a nosio je još dresove Atlante, Hjustona i Boston Seltiksa, ali je uglavnom igrao za razvojne timove.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Bruno Fernando košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC