Barselona sumnja u pomoć Laprovitole pred Partizan: Stigle vijesti o Argentincu, može biti dobro za crno-bijele

Barselona sumnja u pomoć Laprovitole pred Partizan: Stigle vijesti o Argentincu, može biti dobro za crno-bijele

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikolas Laprovitola vjerovatno neće biti spreman za meč protiv Partizana.

Nikolas Laprovitola vjerovatno neće biti spreman za meč protiv Partizana

Partizan će u zgusnutom rasporedu Evrolige igrati najprije u srijedu protiv Hapoela iz Tel Aviva u Sofiji, a onda dva dana kasnije u Beogradu dočekuje Barselonu. Osim problema sa povredama u taboru crno-bijelih, još jedna stavka ne ide u korist izabranika Željka Obradovića - Nikolas Laprovitola biće oporavljen za meč sa srpskim timom, mada postoji mogućnost da, ipak, ne dođe u Beograd.

Izvjesno je da će organizator igre španskog velikana propustiti meč Olimpije iz Milana koji je na programu u utorak 28. oktobra od 20.30 sati, ali prema ljekarskom izvještaju Laprovitola će biti spreman za susret sa Partizanom.

Još nije poznato da li će iskusni Argentinac stići u Beograd ili će ga Đoan Penjeroja poštedjeti puta. Laprovitola je u prethodnoj sezoni doživio povredu zbog koje je propustio gotovo čitavu godinu - pokidao je prednji ukršteni ligament - odigrao je svega četiri evroligaška susreta. Međutim, po povratku na teren žalio se na bolove u lijevoj butini, pa je ponovo bio na poštedi.

Partizan i Barselona se sastaju u osmom kolu Evrolige, u meču koji je na programu u petak 31. oktobra u 20.30 sati. Crno-bijeli neće imati na raspolaganju Karlik Džounsa koji je doživio tešku povredu u abaligaškom meču, ali će Željko Obradović vjerovatno moći da računa na pojačanje na centarskoj liniji Fernanda Bruna. 

