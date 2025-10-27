Oglasili se iz Partizana: Komentarisali dolazak pojačanja i sukob na tribinama

Košarkaški klub Partizan oglasio se saopštenjem i najavio da je kompletiranje tima blizu kraja. Poslije Brune Fernanda sada se traži i neko da popuni mjesto otvoreno povredom Karlika Džounsa.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan se oglasio saopštenje u kome su naveli da je kompletiranje tima pri kraju. Nakon dolaska Bruno Fernanda klub je naveo da radi na tome da dovede još nekoga na spoljnim pozicijama. Navodi se u obraćanju kluba da su svima jasne kritike navijača, ali da je posao pri kraju i da u narednim danima može da se očekuje kompletan tim za sezoni 2025/26.

Takoođe klub je demantovao sve navode o eventualnim finansijskim problemima i kašnjenju uplata u tekućem poslovanju. Saopštenje Košarkaškog kluba Partizan prenosimo u cijelosti.

"Sezonu 2025/26 KK Partizan Mozzart Bet je započeo kao branilac titula prvaka ABA lige i Superlige Srbije. U prvih deset utakmica, crno-bijeli su zabilježili maksimalne četiri pobjede u regionalnom šampionatu, uz tri pobjede i tri poraza u prvih šest kola Evrolige.

Ipak, umjesto samih utakmica i dešavanja na terenu, najčešće teme koje se nameću u crno-bijeloj, ali i cjelokupnoj javnosti, uglavnom se tiču drugih stvari, i to se čini sa ciljano negativnim tonom. Glasno isticanje kritika uz guranje pod tepih brojnih pozitivnih stvari, postavili su pred KK Partizan izazov u kom se klub morao okenuti preispitivanju, ali i traženju izvora negativnih talasa.

U moru upitnih namjera, Partizanovi navijači, kao izvesno najbolje edukovana košarkaška publika u Evropi su iznijeli i niz veoma korisnih argumenata koje je klub ozbiljno shvatio i pristupio otvaranju u smjeru otvorenijeg dijaloga iz kojeg se mogu naći veoma kvalitetna rješenja.

Ovim putem, KK Partizan Mozzart Bet želi da istakne kako se posao na kompletiranju rostera uspješno privodi kraju, uprkos izazovima današnjeg tržišta, smanjenog izbora igrača i ogromnog skoka cijena. Nakon dolaska centra Brune Fernanda, sportski sektor je, uz odobrenje finansijske konstrukcije od strane Uprave, veoma blizu zaključivanja posla u dovođenju igrača na spoljnim pozicijama, za čijim se dovođenjem javila potreba nakon povrede Karlika Džounsa.

Uz razumijevanje kritika i današnjice u kojoj je način života brz i zahtjeva instant rješenja, KK Partizan apeluje na svoje navijače da pokažu razumijevanje i povjerenje u ljude iz čijeg se minulog rada nedvosmisleno zaključuje da umiju da rade svoj posao.

Danas je Partizan klub sa obezbijeđenom evroligaškom licencom i konkurentnim budžetom da izdrži iscrpljujuću trku od 38 utakmica do plej-ofa Evrolige.

Danas, klub je svoju vrijednost podigao do nivoa da navijači iz ljubavi, ali i vjerovanja u uspjeh, jesu spremni sa ulože ne mali novac kako bi svoj tim gledali na najvišem nivou. Nalazeći se u raskoraku između romantizovanja sporta i surovosti profesionalizma današnjice, klub pronalazi načine da stvori neophodan preduslov za neometano funkcionisanje i stvaranje atmosfere iz koje se može doći do željenih rezultata.

Uprkos podmetanju i kruženju nezvaničnih, a lažnih informacija o finansijskim problemima, o neistinama da ima ciljanog kašnjenju uplata i sabotiranja, KK Partizan podvlači da su sve dospjele finansijske obaveze iz sezone za nama izmirene, uz isplaćivanje svih dospjelih plata i doprinosa u aktuelnoj sezoni.

Uredne finansije proizilaze iz prihoda koji dolaze od navijača, redovne uplate sponzora i države koja je do današnjeg dana već uplatila dva miliona evra za tekuću sezonu kroz Ministarstvo i Košarkaški savez Srbije, Partizan je spreman za najviše domete.

Na drugoj strani, klubu prijeti ozbiljna opasnost od pojave nejedinstva na tribinama i eskalacije sukoba stavova u vezi tema koje nemaju veze sa sportom. U izazovnim vremenima, KK Partizan Mozzart Bet jeste spreman za takmičenje na najvišem nivou, ali mu je preko potrebno jedinstvo na tribinama i demonstracija vernosti klubu i crno-bijelom timu. Rasprave i skandiranja oko vankošarkaških stvari, posljednji sukobi na Južnoj tribini i sva negativna energija neka ostanu u prošlosti!

Partizan ima sabilnost na terenu, Partizan ima sigurnost kroz obezbjeđivanje budžeta za najviše domete. Partizanu je potrebno jedinstvo i apsolutna posvećenost ostvarivanju postavljenih ciljeva. Ostanimo vjerni Partizanu, ostanimo vjerni sloganu da je Partizan iznad svih!", navodi se u saopštenju.