Dobra vijest za navijače Partizana: Džabari Parker spreman za duplo kolo Evrolige

Džabari Parker je uz bolnu grimasu završio meč Partizana i Borca (85:74) i to je ozbiljno zabrinulo Željka Obradovića. Ipak, dan kasnije stižu informacija da je sa najzvučnijim pojačanjem crno-bijelih ipak sve u redu, odnosno da bi trebalo da nastupi u duplom kolu Evrolige.
Prst mu je bandažiran i danas je odradio trening bez problema, prenosi "Sport Klub" uz informaciju da će Obradović moći da računa na njega za predstojeće utakmice sa Hapoelom u Sofiji (srijeda, 19.00), odnosno Barselonom u Beogradu (petak, 20.30).
Što se tiče Alekseja Pokuševskog, koji je na istoj utakmici protiv Borca udario potiljak, očekuje se da takođe bude u sastavu. Iz predostrožnosti je propustio veći dio drugog poluvremena i konkurisaće za predstojeće važne utakmice u Evroligi gdje do sada nije dobijao preveliku priliku da igra.
Podsjetimo, u Partizanu su povrijeđeni Šejk Milton i Karlik Džouns, tek je pristigao Bruno Fernando, dok Partizan pregovara sa još dva pojačanja. Navodno, vrlo blizu potpisa je Nik Kalates iz Monaka.
Crno-bijeli u ovom trenutku imaju skor 3-3 u Evroligi, a prema projekcijama "superkompjutera" trebalo bi da uđu u plej-of.
