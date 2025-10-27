logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dobra vijest za navijače Partizana: Džabari Parker spreman za duplo kolo Evrolige

Dobra vijest za navijače Partizana: Džabari Parker spreman za duplo kolo Evrolige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Poznato je šta se desilo sa Džabarijem Parkerom na meču Partizana i Borca. Posebno je uplašio trenera Željka Obradovića.

sta je sa dzabarijem parkerom iz partizana Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Džabari Parker je uz bolnu grimasu završio meč Partizana i Borca (85:74) i to je ozbiljno zabrinulo Željka Obradovića. Ipak, dan kasnije stižu informacija da je sa najzvučnijim pojačanjem crno-bijelih ipak sve u redu, odnosno da bi trebalo da nastupi u duplom kolu Evrolige.

Prst mu je bandažiran i danas je odradio trening bez problema, prenosi "Sport Klub" uz informaciju da će Obradović moći da računa na njega za predstojeće utakmice sa Hapoelom u Sofiji (srijeda, 19.00), odnosno Barselonom u Beogradu (petak, 20.30).

Što se tiče Alekseja Pokuševskog, koji je na istoj utakmici protiv Borca udario potiljak, očekuje se da takođe bude u sastavu. Iz predostrožnosti je propustio veći dio drugog poluvremena i konkurisaće za predstojeće važne utakmice u Evroligi gdje do sada nije dobijao preveliku priliku da igra.

Podsjetimo, u Partizanu su povrijeđeni Šejk Milton i Karlik Džouns, tek je pristigao Bruno Fernando, dok Partizan pregovara sa još dva pojačanja. Navodno, vrlo blizu potpisa je Nik Kalates iz Monaka.

Crno-bijeli u ovom trenutku imaju skor 3-3 u Evroligi, a prema projekcijama "superkompjutera" trebalo bi da uđu u plej-of.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:44
Izlazak košarkaša Partizana
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džabari Parker KK Partizan košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC