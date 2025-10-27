logo
Čitaoci reporteri

Partizan ispred Zvezde u Evroligi: Objavljene prve prognoze za plej-of

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pojavile su se i prve projekcije za prolazak u plej-of Evrolige i na njima Partizan ima više šansi za prolaz od Crvene zvezde.

Evroliga projekcije za plej of Izvor: MN PRESS

Odigrano je tek šest utakmica u Evroligi, a već su se pojavile projekcije za plej-of i nastavak takmičenja. Pred duplu evroligašku nedjelju otkriveno je i ko se kako kotira za prolaz u plej-of, plej-in i ko kakve šanse ima. Po prvim prognozama Partizan je ispred Crvene zvezde.

Ekipa Željka Obradovića je prema predikcijama trenutno na 6. mjestu i ima 25 odsto šansi da se nađe među četiri najbolja, 40 odsto za mjesto među šest najboljih i 68 odsto da bude među 10. Predviđa im se i 20.8 pobjeda.

Tim Saše Obradovića je trenutno na osmom mjestu, ima 21 odsto šanse za top 4, 35 odsto za top 6 i 63 odsto da se nađe među 10 najboljih ekipa na kraju sezone. Predviđa im se 20.5 pobjeda u tekućoj sezoni.

Najviše šanse za prolaz ima Olimpijakos (71 odsto za top 4, 84 za top 6 i 95 odsto za top 10), prati ga Panatinaikos (61 odsto za top 4, 75 za top 6 i 92 za top 10), a iza je Monako (41 odsto za top 4, 58 za top 6 i 83 za top 10). Četvrti je Pariz, peti Žalgiris, šesti Partizan, sedma Barselona, osma Crvena zvezda, deveti Fenerbahče, a deseti je Hapoel Tel Aviv. Zanimljivo je da je Real Madrid na 11. poziciji, kao i da se nula odsto šansi daje Baskoniji i Asvelu.

Kada je u pitanju trenutno stanje na tabeli prvi je Hapoel Tel Aviv (5-1), sa skorom 4-2 iza su Olimpijakos, Pariz, Žalgiris, Zvezda, Virtus i Panatinaikos. Po 3-3 imaju Monako, Fenerbahče, Real, Barsleona, Valensija, Dubai i Partizan, dok su na 2-4 Armani, Asvel, Makabi, Efes i Bajern. Jedini tim bez pobjede je Baskonija (0-6).

Što se "vječitih tiče", u duploj evroligaškoj nedjelji Zvezda dočekuje Asvel (28.10 u 19 časova) i gostuje Makabiju u Pioniru (30. oktobar u 20.05). Partizan gostuje Hapoelu u Sofiji (29.10 u 19), pa u Areni dočekuje Barselonu (31.10 u 20.30).



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Evroliga košarka KK Crvena zvezda KK Partizan

