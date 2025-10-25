"Igrači su se tako dogovorili": Željko Obradović progovorio o rasporedu i povredama

Trener Partizana Željko Obradović govorio je o neumoljivom rasporedu i povredama koje sve češće pogađaju igrače.

Trener Partizana Željko Obradović govorio je o situaciji sa povredama igrača u Evroligi nakon ubjedljivog poraza od Pariza u Beogradskoj areni. Crno-bijeli su ostali bez Karlika Džonsa na period od tri mjeseca, dok je Šejk Milton već neko vrijeme van tima. Iskusni strateg je postavio važno pitanje za Udruženje igrača Evrolige i ukazao na veliki problem.

Crno-bijeli su u potrazi za pojačanjem na spoljnoj poziciji, a u petak se pojavila informacija da su zainteresovani za Kamerona Pejna, ali nije o tome bilo govora na konferenciji. Obradović je govorio o sve zahtjevnijem sistemu takmičenja i sve umornijim igračima.

"Želimo da dovedemo spoljnog igrača, ali i visokog. 'Ajde jednog da dovedemo i vidjećemo gdje smo. Nadam se da će Šejk da se oporavi u narednom periodu. Zdravlje igrača je na prvom mjestu. Povrede nisu samo kod nas, već u cijeloj Evroligi. Da li njihovo udruženje treba da razmišlja o tome što su se dogovorili da pripreme budu samo 35 dana prije takmičenja, od toga tri dana oni provode na ljekarskim pregledima. Da li je to dobro za same igrače?", rekao je Obradović i dodao:

"Kod nas su igrači došli različito spremni, neki da, neki ne, neki onako. Šta da radimo sa njima? Oni poslije šest dana igraju prvi turnir od početak priprema, to nije lako. Stojim uz svoje igrače, jedina zamjerka je problem sa faulovima, ali Pariz je ubacivao šuteve koji su bili i sa 10, 11 metara."

Obradović smatra da bi ozbiljno trebalo da se razgovara o promjenama i izdiktirao težak raspored koji ih čeka u narednom periodu.

"Igrači su preumorni. U Evropi postoji nekoliko različitih takmičenja, Evroligu, ABA ligu, Kup, pa još srpska liga. Da ne pričam još kako je u Španiji, koliko je to naporno. Ako se sjećate, prošle godine smo krajem juna završili, igrači nemaju vremena da se oporave, da se odmore. Mnogi od njih su u reprezentacijama, trebalo bi sjesti i ozbiljno razgovarati o kalendaru. Ne znam gdje ovo vodi, sa svim ovim povredama? Mi imamo trening koji nije trening, onda u nedjelju igramo protiv Borca, koji će kao FMP i Krka doći sa najvećom mogućom motivacijom, sa skoro sedam dana priprema, a motivacija je važna. Već u utorak putujemo u Sofiju, da igramo protiv Hapoela, vraćamo se i igramo protiv Barselone. A, onda u nedjelju putujemo odmah za Dubai. To nisu lake stvari, problem je što na vrijeme nismo uspjeli da potpišemo neke igrače", zaključio je Obradović.