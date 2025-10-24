Haos u Areni: Potukli se navijači Partizana (Video)

Veliki incident dogodio u finišu prvog poluvremena utakmice sa Parizom.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana igraju meč 6. kola Evrolige protiv ekipe Pariza, a tokom druge dionice dogodio se incident na tribinama. Naime, na južnoj tribini je došlo do međusobnog koškanja najvatrenijih pristalica crno-bijelih.

Srećom, nije došlo do većih nereda, sve se ubrzo smirilo, a dešavanja na tribinama nisu uticala na ona na terenu. Izabranici Željka Obradović igraju egal meč sa francuskim timom, a rezultat na poluvremenu je 46:48.

Pogledajte kako se sve odigralo: